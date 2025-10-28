50 projets culturels pour favoriser la santé mentale des jeunes partout au Québec

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le soutien du gouvernement à 50 projets culturels favorisant la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans dans l'ensemble des régions du Québec.

Ces projets portés par des organismes culturels et communautaires, des bibliothèques et des organisations autochtones visent à soutenir des initiatives artistiques et culturelles contribuant à améliorer ou à maintenir la bonne santé mentale des jeunes dans l'ensemble du Québec. Au total, c'est 1 000 790 $ qui seront investis dans les projets retenus à la suite d'un appel de projets qui s'est déroulé du 12 mai au 20 juin 2025.

Citations



« La culture a un pouvoir réel pour nous permettre d'exprimer nos émotions et de mieux les comprendre. En soutenant ces projets positifs pour la santé mentale, nous offrons à des milliers de jeunes des espaces créatifs où ils peuvent s'épanouir, tisser des liens et renforcer leur bien-être. Merci aux équipes sur le terrain et à nos partenaires régionaux qui transforment ces idées en expériences concrètes pour la jeunesse. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de voir le caractère diversifié des initiatives visant à soutenir les jeunes face aux enjeux de santé mentale auxquels ils peuvent être confrontés. La culture est l'une des dimensions essentielles à leur développement, et je suis reconnaissant de ce financement qui viendra nous aider, de manière complémentaire, dans les efforts que nous menons pour soutenir les jeunes par l'intermédiaire de divers services, notamment ceux d'Aire ouverte, disponibles pour eux selon leurs besoins. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Offrir aux jeunes des espaces pour s'exprimer, créer et se sentir entendus, c'est une façon concrète d'agir en faveur de leur bien-être mental. En soutenant des initiatives culturelles enracinées dans nos régions, nous contribuons à bâtir une jeunesse plus confiante, plus engagée et plus résiliente. Merci aux organismes culturels et communautaires qui œuvrent à changer les choses, un projet à la fois. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et m inistre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Fait saillant

L'aide financière s'inscrit dans le cadre de l'action 4.5 du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 - S'unir pour un mieux-être collectif, du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui soutient notamment la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux chez les jeunes du Québec.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]