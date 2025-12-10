Adoption du projet de loi nº 108 - La SODEC contribuera plus activement au développement économique des entreprises culturelles

QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'adoption du projet de loi nº 108, Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles afin de moderniser son offre de services financiers et de reconnaître le domaine de la créativité numérique.

L'adoption de ce projet de loi par les élus de l'Assemblée nationale concrétise l'intention du gouvernement de faire de la SODEC la porte d'entrée pour l'ensemble des besoins financiers des entreprises culturelles québécoises, en capitalisant sa banque d'affaires d'une somme de 200 M$ supplémentaires. Dotée de nouveaux outils financiers, la société d'État pourra jouer un rôle plus important auprès des entreprises culturelles dans le secteur de l'investissement privé, notamment par la possibilité d'acquérir des participations minoritaires au capital-actions de celles-ci.

Toujours dans l'objectif d'offrir des services mieux adaptés aux besoins actuels du milieu, la SODEC consolidera son expertise et son offre de service d'accompagnement financier continu pour soutenir les entreprises culturelles selon leur stade de développement.

La Loi permettra aussi de reconnaître la créativité numérique parmi les secteurs d'affaires visés par la mission de la société d'État. Cette reconnaissance permettra d'assurer aux entreprises émergentes de ce champ d'activités le soutien nécessaire à leur rayonnement, tant au niveau national qu'international.

« Je suis très fier de l'adoption de ce projet de loi, qui positionne les entreprises culturelles comme moteur économique important. Il était impératif de moderniser et d'élargir l'offre des outils de financement de la SODEC afin qu'elle devienne la principale porte d'entrée pour l'ensemble des besoins financiers de sa clientèle. Cette mise à jour était d'autant plus nécessaire que les entreprises culturelles d'aujourd'hui naviguent dans un univers économique complètement différent de celui d'il y a 30 ans. De plus, la reconnaissance du domaine de la créativité numérique offre de nouvelles possibilités de rayonnement aux acteurs de ce milieu. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis grandement des avancées majeures que permet la modernisation de la Loi sur la SODEC. Cela nous confère sans aucun doute une agilité accrue grâce à de nouveaux outils financiers pour mieux accompagner et soutenir les entreprises culturelles. L'intégration du nouveau domaine de la créativité numérique est une reconnaissance de tout un pan de l'activité culturelle qui nous permettra d'accroître nos interventions tout en contribuant à la croissance de l'écosystème créatif québécois. Je remercie grandement le ministre de la Culture et des Communications pour sa vision, sa détermination et son soutien indéfectible dans ce projet. Ma reconnaissance va aussi à l'équipe de la SODEC qui s'est investie sans relâche afin de concrétiser ce projet. Grâce à tous ces efforts, nos entreprises, plus que jamais, brilleront ici comme ailleurs. »

Louise Lantagne, présidente-directrice générale de la Société de développement des entreprises culturelles

Rappelons que cette nouvelle loi prend racine dans la Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028 . Plus récemment, le Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec proposait dans son rapport Souffler les braises, de modifier la loi sur la SODEC afin d'actualiser son rôle et d'élargir son offre de financement.

. Plus récemment, le Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec proposait dans son rapport Souffler les braises, de modifier la loi sur la SODEC afin d'actualiser son rôle et d'élargir son offre de financement. L'écosystème de la créativité numérique au Québec comprend des entreprises culturelles qui ont en commun la production de contenus (art numérique, applications mobiles, etc.) et d'expériences culturelles (installations numériques, immersives, etc.) grâce à des outils informatiques et à des technologies numériques, aussi utilisés dans d'autres domaines des arts et de la culture.

