Avis aux médias - Conférence de presse concernant les services de réaffiliation en itinérance et santé mentale de la région de Lanaudière
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable des Services sociaux
16 oct, 2025, 09:25 ET
JOLIETTE, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux et de la région de la Montérégie, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant les services offerts en réaffiliation en itinérance et santé mentale dans la région de Lanaudière.
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
|
DATE :
|
Le vendredi 17 octobre 2025
|
|
|
HEURE :
|
8 h 30
|
|
|
LIEU :
|
Joliette*
|
|
*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.
SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux
Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Services sociaux, 418-208-2584
Partager cet article