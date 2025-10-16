Avis aux médias - Conférence de presse concernant les services de réaffiliation en itinérance et santé mentale de la région de Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux et de la région de la Montérégie, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant les services offerts en réaffiliation en itinérance et santé mentale dans la région de Lanaudière.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le vendredi 17 octobre 2025



HEURE : 8 h 30



LIEU : Joliette*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Services sociaux, 418-208-2584