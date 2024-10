1,65 M$ pour faire de la Capitale-Nationale un haut lieu du tourisme hivernal

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un investissement de 1 650 000 $ pour soutenir quatre projets visant à enrichir et à prolonger l'offre de tourisme hivernal dans la ville de Québec.

Ces initiatives reflètent l'engagement du gouvernement à consolider la position de la Capitale-Nationale comme destination hivernale de calibre mondial. Grâce à cet appui financier, la région bénéficiera de nouvelles expériences pour les visiteurs, renforçant ainsi son attrait sur le plan tant national qu'international.

Pôle touristique hivernal

Une enveloppe totalisant 1 400 000 $ est accordée à trois projets qui formeront un pôle touristique hivernal dans le Vieux-Port. En accord avec les principes de tourisme responsable et durable, ces réalisations permettront notamment de faciliter le déplacement des flux touristiques en plus de contribuer à animer la ville en dehors de grandes périodes d'achalandage. À cela s'ajoute un montant de 250 000 $ destiné à l'Hôtel de glace dans le cadre des célébrations entourant son 25e anniversaire.

Ces projets découlent des actions du comité de travail sous la responsabilité du député M. Vincent Caron regroupant des partenaires et entreprises du secteur touristique. Ce comité a été mis en place à la demande de la ministre Proulx, en collaboration avec Destination Québec cité. En plus de développer l'image de la région en tant que capitale hivernale, les partenaires sont mobilisés pour repenser une offre hivernale distinctive et étendue afin de contribuer à augmenter et à prolonger les séjours des visiteurs et de générer des retombées majeures pour les entreprises touristiques.

Citations :

« Notre gouvernement fait du tourisme hivernal une priorité stratégique afin de consolider la position du Québec comme leader dans ce domaine. En soutenant des projets ambitieux qui enrichissent l'offre touristique de la Capitale-Nationale, nous visons non seulement à attirer davantage de visiteurs pendant la saison froide, mais aussi à prolonger la durée de leur séjour, favorisant ainsi l'essor économique de la région. Avec des infrastructures de classe mondiale et une offre unique, la région de Québec rivalise aujourd'hui avec les meilleures destinations hivernales à l'échelle internationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre approche positive envers la saison froide fait de nous une référence en matière de tourisme d'hiver. Le nouveau pôle touristique hivernal contribuera à animer notre région, à stimuler la croissance du tourisme, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à bonifier l'expérience des visiteurs. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'offre déjà exceptionnelle d'activités hivernales dans notre belle région est aujourd'hui bonifiée par quatre projets d'envergure qui participent à faire de notre destination un endroit sans pareil dans le monde entier. Je me réjouis du développement de cette offre touristique, qui permettra d'accroître les retombées économiques pendant la saison et fera de la Capitale-Nationale une référence en matière de tourisme hivernal. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme pour la Capitale-Nationale

« Ces investissements renforcent notre positionnement en tant que l'une des meilleures destinations hivernales en Amérique du Nord. Forts de ces nouveaux attraits, nous sommes convaincus de pouvoir encore augmenter notre croissance pendant les mois d'hiver. Nous sommes très reconnaissants de la contribution du ministère du Tourisme. Elle va bénéficier non seulement aux touristes, mais aussi aux résidents de la région de Québec. »

Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

Détail des projets soutenus :

Activité Promoteur Financement Icecothèque à l'Agora Village Nordik du Port de Québec 248 075 $ « Circuit » illumination Communauté allemande de Québec 325 015 $ Gougoune et doudoune Carnaval de Québec 826 910 $ 25e anniversaire de l'Hôtel de glace Hôtel de glace Québec 250 000 $

Faits saillants :

Lors du premier trimestre de 2023, le tourisme hivernal représentait : 4,4 millions de visites avec nuitées réalisées au Québec; 2,2 milliards de dollars en dépenses touristiques.

Le tourisme hivernal en 2019 (année prépandémique), c'était aussi : 15 % de touristes des autres provinces canadiennes, pour 20 % des dépenses touristiques; 10 % de touristes des États-Unis, pour 20 % des dépenses touristiques; 5 % de touristes internationaux, pour 15 % des dépenses touristiques.

Dans son Plan stratégique 2023-2027, le ministère du Tourisme a identifié le tourisme hivernal comme étant une filière à haut potentiel pour développer l'offre touristique au Québec.

La concertation, amorcée il y a plus d'un an, a permis l'émergence de projets qui bonifieront considérablement l'offre hivernale de la région touristique de Québec en tenant compte des enjeux spécifiques au développement du tourisme hivernal.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

