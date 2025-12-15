/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant un investissement important pour soutenir la recherche en matière de transition énergétique/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Christine Fréchette, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant un investissement important pour soutenir la recherche en matière de transition énergétique.

Pour l'occasion, il sera accompagné du recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Christian Blanchette, du directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique, M. Luc-Alain Giraldeau, et du directeur d'Innofibre, M. Jean-Philippe Jacques.

Date : Le 15 décembre 2025



Heure : 10 h 30



Endroit : Trois-Rivières

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Catherine Pelletier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Montérégie, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected]; Alice Trahan, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 819 352-9384, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]