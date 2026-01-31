Saison hiver-printemps 2025-2026 - Un soutien pour favoriser le développement des festivals et des événements touristiques de la région de la Mauricie

QUÉBEC, le 31 janv. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le caucus des députés de la Mauricie sont fiers de confirmer un soutien financier à des festivals et à des événements de la région qui se tiendront dans le courant de l'hiver.

Les députés de la Mauricie apportent un appui indéfectible au développement et à la croissance du tourisme. Ainsi, le ministre du Travail, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, de même que la députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, se joignent à la ministre Dionne pour annoncer cette contribution de 52 000 $.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet d'appuyer plus de 300 événements partout au Québec, qui donnent lieu à quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec et stimulent ainsi les économies locale et régionale.

Citations :

« En plus d'être des occasions formidables de célébrer, les festivals et les événements touristiques favorisent le développement économique de nos régions. Ils enrichissent le tissu social de nos communautés tout en faisant briller le talent de nos artistes, de nos créateurs, de nos producteurs et des artisans de notre industrie événementielle. En soutenant ces initiatives, notre gouvernement contribue directement à la vitalité économique et culturelle de notre destination touristique. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec d'appuyer ces festivals et ces événements qui permettent aux visiteurs de s'initier à de nouvelles activités, comme la pêche sur glace, et d'aller à la rencontre de nos artistes! Ils ont ainsi l'occasion de vivre une expérience originale et de découvrir les multiples attraits touristiques de la région de la Mauricie. Je félicite les équipes organisatrices qui participent au succès de ces rendez-vous populaires. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« Je suis heureuse que notre gouvernement contribue au succès de ces événements qui animent notre hiver. Je salue le travail des comités organisateurs, qui nous offrent chaque année des activités de grande qualité et des programmations variées, renforçant ainsi l'attractivité de notre région. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Festival de pêche aux petits poissons des chenaux 12 000 $ ArtikFest 40 000 $ Total 52 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

