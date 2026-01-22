Le taux général du salaire minimum passera à 16,60 $ l'heure le 1er mai 2026

QUÉBEC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que le taux général du salaire minimum sera augmenté de 0,50 $ le 1er mai 2026 et passera à 16,60 $ l'heure.

Cette augmentation de 3,11 % bénéficiera à 258 900 personnes. Ces travailleuses et ces travailleurs verront ainsi leur revenu disponible augmenter d'une somme pouvant aller jusqu'à 687,00 $ par année.

Le salaire minimum payable aux personnes rémunérées au pourboire sera augmenté de 0,40 $ l'heure pour atteindre 13,30 $, ce qui représente une hausse de 3,10 %. Le salaire minimum payable aux salariées et salariés affectés à la cueillette de framboises augmentera de 0,15 $ pour atteindre 4,93 $ du kilogramme, ce qui représente une hausse de 3,14 %, et celui des cueilleuses et cueilleurs de fraises augmentera de 0,04 $ pour atteindre 1,32 $ du kilogramme, ce qui représente une hausse de 3,13 %.

Citation

« Dans le contexte économique actuel, il est important que le salaire minimum évolue de manière équilibrée. Cette hausse protège le pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs, et ce, tout en permettant à nos entreprises de demeurer compétitives. Elle va aussi contribuer à inciter des personnes sans emploi à intégrer le marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Depuis mai 2018, le gouvernement a fait passer le salaire minimum de 12,00 $ à 16,60 $ l'heure, ce qui correspond à une hausse de 4,60 $ et à une augmentation de 38,33 %. Cette hausse est supérieure à l'inflation, qui s'est accrue de 27,17 % pour cette même période.

Hausses du salaire minimum depuis mai 2019 :

DATE HAUSSE POURCENTAGE D'AUGMENTATION SALAIRE MINIMUM EN VIGUEUR Mai 2019 +0,50 $ 4,17 % 12,50 $ Mai 2020 +0,60 $ 4,80 % 13,10 $ Mai 2021 +0,40 $ 3,05 % 13,50 $ Mai 2022 +0,75 $ 5,56 % 14,25 $ Mai 2023 +1,00 $ 7,02 % 15,25 $ Mai 2024 +0,50 $ 3,28 % 15,75 $ Mai 2025 +0,35 $ 2,22 % 16,10 $ Mai 2026 +0,50 $ 3,11 % 16,60 $

Cette hausse est alignée sur la croissance prévue du salaire horaire moyen au Québec. Elle porte le ratio entre le salaire minimum et le salaire horaire moyen à près de 50 % pour la période 2026-2027.

