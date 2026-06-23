Outiller les conseillers du Réseau Accès PME pour accompagner toujours mieux nos entrepreneurs - Québec soutient le déploiement de la plateforme Accès PME

QUÉBEC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, annonce un soutien à l'École des entrepreneurs du Québec (EEQ) afin de poursuivre le déploiement de la plateforme Accès PME, une référence incontournable pour les conseillers de l'écosystème d'accompagnement et de financement des entreprises québécoises, notamment ceux du Réseau accès PME.

Cette initiative, qui bénéficie d'une contribution financière de 800 000 $ sur deux ans, s'inscrit dans le Plan PME 2025-2028. Elle permet aux acteurs de l'écosystème de mieux connaître les différentes offres de services proposées aux entreprises, de découvrir les meilleures pratiques d'accompagnement et d'établir des collaborations à long terme.

En appuyant l'EEQ et en misant sur le savoir-faire des conseillers en développement économique présents partout au Québec, le gouvernement agit pour toujours mieux accompagner les entreprises et soutenir leur croissance au bénéfice de l'économie québécoise.

Citations :

« Avec cette plateforme stratégique, on contribue à améliorer les compétences des conseillers du Réseau Accès PME, pour les outiller davantage, et renforcer le maillage et la synergie des interventions dans les MRC. Nos PME en profiteront directement et pourront participer toujours plus au développement économique régional. Elles font en effet partie des organisations qui créent le plus d'emplois et de richesse collective partout au Québec! »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

« Dans un contexte où les entrepreneurs doivent composer avec des défis de plus en plus complexes, il est essentiel que les acteurs de l'accompagnement puissent échanger au sujet de leurs expertises, de leurs outils et des meilleures pratiques. La plateforme Accès PME constitue un levier structurant qui renforcera la capacité d'agir du Réseau Accès PME, tout en favorisant une plus grande complémentarité des services offerts partout au Québec. En misant sur le développement des compétences des conseillers, nous contribuons directement à la performance de nos PME et à la vitalité économique de nos régions. »

Michel Fortin, directeur général de l'EEQ

Faits saillants :

Le Québec compte près de 230 000 PME de moins de 250 employés, qui constituent 99,7 % du tissu industriel et génèrent plus de 50 % du PIB.

L'EEQ aide les personnes entrepreneures, dirigeantes, repreneuses et intrapreneuses de tous les horizons à accroître leur capacité d'agir par le développement de leurs compétences.

Le Plan PME 2025-2028 met de l'avant l'offre de services destinée aux PME québécoises afin de les accompagner dans leur croissance et dans la réalisation de leurs projets.

Mesure phare de ce plan, le Réseau Accès PME représente une porte d'entrée unique et simplifiée pour les entrepreneurs québécois à la recherche de soutien à tous les stades de développement de leur entreprise.

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SOURCE Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional

Source : Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 581 989-6729, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]