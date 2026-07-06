Québec accorde 4,68 M$ pour renforcer un pôle industriel stratégique à Baie‑Comeau

BAIE-COMEAU, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société du Plan Nord, accorde une aide financière pouvant atteindre 4 684 642 $ à la Ville de Baie‑Comeau pour soutenir le développement du parc éco-industriel Jean‑Noël‑Tessier. Cette aide permettra l'aménagement d'une voie de desserte parallèle au nouveau tronçon de la route 389, essentielle au déploiement des infrastructures municipales et au développement du secteur.

L'adjoint gouvernemental responsable de la région de la Côte-Nord et député de René-Lévesque, Yves Montigny, en a fait l'annonce aujourd'hui à Baie-Comeau au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Kateri Champagne Jourdain.

Le coût total de ce volet du projet est estimé à 15,4 millions de dollars. La Ville de Baie‑Comeau investira pour sa part 10 millions de dollars afin d'assurer la réalisation de ces travaux. Ce premier volet s'inscrit dans un ensemble d'investissement à l'étude ou en planification qui représente la troisième phase de développement du parc éco-industriel.

Les travaux consistent notamment en l'aménagement de plus de 1,5 kilomètre de rues, y compris les services municipaux (aqueduc, égout sanitaire et conduite d'eau brute), à l'intérieur de la limite nord de la troisième phase du parc Jean-Noël-Tessier.

Au‑delà de son appui financier, la Société du Plan Nord poursuivra son accompagnement auprès de la Ville afin de soutenir ses démarches de financement et le développement de solutions innovantes.

Citations :

« Le soutien financier de la Société du Plan Nord représente un levier majeur pour le développement du parc Jean‑Noël‑Tessier et s'inscrit pleinement dans notre volonté de stimuler le développement nordique. En permettant l'acheminement des infrastructures essentielles à l'implantation de projets industriels d'envergure, cette initiative met en place des conditions gagnantes pour attirer des investissements structurants sur le territoire. Ce projet contribuera également à accroître l'attractivité de Baie‑Comeau, à diversifier l'économie régionale et à générer des retombées durables pour l'ensemble de la Côte‑Nord et du Nord québécois. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis

« Le développement du secteur permettra de rendre immédiatement disponibles plus d'une vingtaine de terrains industriels, favorisant ainsi le développement d'un solide réseau de sous‑traitance dans des secteurs d'avenir comme la chimie verte, l'éolien et l'aquaculture. Dans un contexte où les autres parcs industriels de Baie‑Comeau ont atteint leur pleine capacité, cet appui vient soutenir concrètement la croissance économique de notre région et renforcer son positionnement stratégique. Ce projet s'inscrit d'ailleurs dans les priorités portées par le Conseil des régions, en réponse directe aux besoins exprimés par le milieu. »

Yves Montigny, adjoint gouvernemental responsable de la région de la Côte-Nord et député de René-Lévesque

« Le parc éco-industriel Jean-Noël Tessier est un projet prioritaire de la Ville de Baie-Comeau et nécessite un travail collectif et concerté de plusieurs services municipaux. Il s'agit de la pierre angulaire du développement de notre économie, et il nous permettra d'attirer et d'accueillir des investisseurs d'envergure. Je remercie sincèrement le gouvernement du Québec et la Société du Plan Nord de croire en notre vision et de soutenir nos efforts. »

Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau

Faits saillants :

La contribution de la Société du Plan Nord, non remboursable, se répartit comme suit : 3 750 000 $ pour l'exercice financier 2026-2027; 934 642 $ pour l'exercice financier 2027-2028.

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

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SOURCE Société du Plan Nord

Source : Marie-Pierre St-Laurent, Directrice du bureau de circonscription, Bureau du député de René-Lévesque, Cell. : 418 293-2857, [email protected]; Information : Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455