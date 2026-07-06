Soutenir le secteur maritime du Québec - Québec appuie le Groupe Océan pour favoriser sa croissance

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, annonce un investissement de 29,2 millions de dollars pour soutenir le projet d'expansion du Groupe Océan, évalué à 58,4 millions de dollars.

Grâce à l'acquisition d'une nouvelle cale sèche flottante, le Groupe Océan pourra se doter des infrastructures nécessaires pour saisir les occasions d'affaires qu'offre une industrie navale en pleine croissance. Ce projet permettra de répondre à la hausse des besoins en matière de maintenance, de réparation et de prolongation de la durée de vie des navires, tout en créant jusqu'à 40 emplois de qualité au Québec. Il permettra également à l'entreprise de mieux se positionner pour décrocher des contrats d'envergure, notamment dans le secteur de la défense.

Dans le contexte géopolitique actuel, le Québec doit pouvoir compter sur une industrie maritime forte, innovante et compétitive. En soutenant le Groupe Océan, le gouvernement investit dans une entreprise d'ici qui contribue à renforcer notre chaîne d'approvisionnement, notre capacité industrielle et notre autonomie économique dans un secteur stratégique.

Acteur clé du domaine maritime au Québec, le Groupe Océan évolue, entre autres, dans les secteurs de la maintenance et de la construction de petits et moyens navires, des travaux maritimes spécialisés et des services portuaires. Son expertise reconnue contribue depuis plus de cinquante ans à l'innovation dans l'industrie maritime et au rayonnement du savoir-faire québécois, tant au Canada qu'à l'international.

Citations :

« Le Québec possède une expertise maritime dont nous pouvons être fiers. Notre rôle, c'est de donner à nos entreprises les moyens de grandir, d'innover et de saisir les occasions qui se présentent. En investissant dans le Groupe Océan, notre gouvernement réaffirme son engagement à soutenir l'essor d'un fleuron maritime québécois. On consolide la position du Québec en tant que plaque tournante dans la construction navale et l'on renforce la chaîne d'approvisionnement québécoise dans un secteur hautement stratégique de notre économie. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Depuis plus de cinquante ans, le Groupe Océan génère des retombées substantielles et participe à la vitalité de la Capitale-Nationale. Je me réjouis de la réalisation de ce projet qui va contribuer à l'essor d'une entreprise qui fait la fierté de la région, en plus de mettre en valeur notre savoir-faire dans le domaine naval. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'acquisition de cette deuxième cale sèche flottante constitue une étape importante dans le développement du Groupe Océan et démontre notre volonté de renforcer durablement les capacités maritimes québécoises et canadiennes. Cet investissement nous permettra d'accroître considérablement notre capacité de construction et de réparation navales afin de répondre à la demande croissante provenant tant des gouvernements que du secteur privé. Dans un contexte où le Canada souhaite renforcer sa base industrielle dans des secteurs stratégiques, notamment celui de la défense, nous avons choisi d'investir dès maintenant pour être prêts à répondre aux besoins. Cette nouvelle infrastructure positionnera le Groupe Océan pour contribuer davantage aux projets liés à la Stratégie nationale de construction navale, à la modernisation des flottes fédérales ainsi qu'aux besoins croissants du pays en matière de sécurité maritime, de défense et de souveraineté industrielle. »

Jean-Philippe Brunet, vice-président exécutif du Groupe Océan - Affaires corporatives et partenariats

Faits saillants :

Le gouvernement investit dans le Groupe Océan sous forme de souscription à des actions privilégiées.

Fondé en 1972, le Groupe Océan se spécialise dans les services portuaires et les travaux maritimes, tels que le remorquage, la location d'équipements, le pilotage, le dragage ainsi que la maintenance et la construction de petits et moyens vaisseaux. Il exerce principalement ses activités dans le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs et l'Ouest canadien, et en Jamaïque.

Le Groupe Océan détient des chantiers maritimes à Québec, à L'Isle-aux-Coudres, dans Charlevoix, et aux Méchins, dans le Bas-Saint-Laurent. L'entreprise compte environ 1 120 employés à travers le Canada, dont quelque 1 050 au Québec.

En 2025, le gouvernement a annoncé des investissements totalisant 145 millions de dollars dans le capital du Groupe Océan pour favoriser la croissance et la pérennité de cette entreprise majeure du secteur maritime ainsi que pour maintenir son siège social et des emplois bien rémunérés au Québec. Le soutien accordé se répartissait comme suit : 75 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées; 34 millions de dollars provenant du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises, administré par Investissement Québec en tant que mandataire du gouvernement; 36 millions de dollars issus des fonds propres d'Investissement Québec.



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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]