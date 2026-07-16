Mise en garde à la population - Présence non déclarée de lait dans des cretons préparés et vendus par l'entreprise Gestion Le Subtil

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Gestion Le Subtil, située au 145, rue de Singapour, à Saint-Augustin-de-Desmaures, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au lait de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ce produit contient de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Cretons Cretons_étiquette

Dénomination du produit Allergène Format Lot visé « CRETONS » Lait 250 ml Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de lait

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente dans plusieurs établissements des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Il était conditionné dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Le produit était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède volontairement au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au lait. De plus, les personnes concernées qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5741

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Relations médias

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