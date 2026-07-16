Mise en garde à la population - Présence possible de Staphylococcus aureus dans les fromages Grondines et Lachevrotière préparés et vendus par l'entreprise Fromagerie Des Grondines

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Fromagerie Des Grondines, située au 274, 2e Rang Est, à Deschambault-Grondines, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ces produits sont susceptibles de contenir la bactérie Staphylococcus aureus.

Tomme de Lachevrotière Grondines étiquette Grondines

Dénomination du produit Format Lot visé « GRONDINES » TOUS LES

FORMATS Unités vendues à la fromagerie du 8 au 15 juillet 2026 Unités vendues à l'extérieur Lot : 1003 « LACHEVROTIÈRE » TOUS LES

FORMATS Unités vendues uniquement à la

fromagerie du 4 au 9 juillet 2026

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente, et ce, dans quelques établissements de la province de Québec. Ils étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

L'intoxication alimentaire par les staphylocoques se caractérise par une apparition brutale de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales, de crampes et de diarrhée. Les symptômes apparaissent habituellement 30 minutes à 8 heures après la consommation des aliments contaminés et disparaissent habituellement après 24 heures.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec . Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5739

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation