/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la mesure pour revitaliser l'Est de Montréal/

MONTRÉAL, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle l'adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin Roy, fera une annonce concernant la mesure visant la revitalisation de l'Est de Montréal.

À cette occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 26 février à 16 h.



AIDE-MÉMOIRE Date : 27 février 2024 Heure : 10 h Lieu : Montréal L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

