/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Sommet « Pour vivre de la forêt » Propositions d'avenir pour notre régime forestier/

CHICOUTIMI, QC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à un point de presse marquant le lancement du Sommet « Pour vivre de la forêt », un événement réunissant des travailleurs et des travailleuses du monde forestier, des parties prenantes telles que des groupes environnementaux et des représentants autochtones, ainsi que plusieurs experts.

Organisé par Unifor, le Syndicat des Métallos, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), le Sommet s'articulera autour des éléments essentiels pour assurer un avenir durable à la filière bois du Québec. On y mettra de l'avant une vision large, inclusive et mobilisatrice d'une réforme de notre régime forestier.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Sommet « Pour vivre de la forêt » : propositions d'avenir pour notre régime forestier Date : Mardi 20 mai 2025 Heure : 8 h 30 Où : Hôtel Le Montagnais Saguenay

1080, boul. Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 4B6 Qui : Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor

Nicolas Lapierre, directeur québécois du Syndicat des Métallos

Kevin Gagnon, président de la FIM-CSN

Luc Vachon, président de la CSD

Les représentants des médias sont également conviés à assister aux conférences et dialogues prévus durant la journée.

Programme complet : ftq.qc.ca/sommet-foret.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Véronique Figliuzzi, Unifor, 514 212-6003, [email protected]; Clairandrée Cauchy, Métallos, 514 774-4001, [email protected]; Thierry Larivière, CSN, 514 966-4380, [email protected]; Marilou Gagnon, CSD, 514 248-6277, [email protected]; Orian Labrèche, FTQ, 514 383-8029, [email protected]