/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Sohi et le député Boissonnault feront le point sur les aides familiaux/

EDMONTON, le 14 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods et Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, feront une annonce importante au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté en ce qui concerne les aides familiaux. Ils répondront aux questions des médias à la suite de l'annonce.

Date : Le samedi 15 juin 2019

Heure : 13 h 30 (heure locale)

Endroit :

Edmonton Mennonite Centre for Newcomers

Salle communautaire Don Baergen (deuxième étage)

11713, rue 82 nord ouest

Edmonton (Alberta)

T5B 2V9

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: (médias seulement) : Mathieu Genest, Attaché de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, 819-639-3686; Relations avec les médias, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Administration centrale, 613-952-1650, IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca

