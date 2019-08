/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Hussen se présentera devant les médias suivant le lancement du rapport de l'OCDE sur l'immigration économique au Canada/

TORONTO, le 9 août 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Thomas Liebig, spécialiste principal des migrations à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), lanceront Recruiting Immigrant Workers: Canada 2019 (Le recrutement des travailleurs immigrés : Canada) et présenteront les principales conclusions du rapport touchant l'immigration économique au Canada. Une discussion en groupe et un point de presse suivront.

Date : Le mardi 13 août 2019



Heure : 9 h 30 (heure locale)



Endroit : Wattpad

36, rue Wellington Est, 3e étage

Toronto (Ontario) M5E 1C7



Notes aux médias Les médias doivent arriver au plus tard à 9 h 15.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: (médias seulement), Mathieu Genest, Attaché de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 819-639-3686; Relations avec les médias, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Administration centrale, 613-952-1650, IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca; Miguel Gorman, Bureau des affaires publiques de l'OCDE à Washington, +1-202-822-3865, Miguel.Gorman@oecd.org

Related Links

http://www.cic.gc.ca