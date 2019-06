Yellowknife choisie comme 14e et dernière communauté francophone accueillante

YELLOWKNIFE, le 7 juin 2019 /CNW/ - Yellowknife a été choisie en tant que 14e et dernière communauté francophone accueillante dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles du Gouvernement du Canada.

Grâce à l'Initiative des communautés francophones accueillantes, 14 communautés d'un bout à l'autre du Canada recevront un financement leur permettant de créer des programmes et des activités pour offrir un bel accueil aux nouveaux arrivants d'expression française et les aider à s'intégrer dans les communautés francophones en situation minoritaire.

Cette initiative de 12,6 millions de dollars sur 3 ans a été annoncée dans le budget de 2018 pour favoriser l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants d'expression française au Canada.

La nouvelle stratégie, intitulée Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d'immigration francophone, annoncée le 13 mars 2019, constitue une approche collaborative avec les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et communautaires « par et pour les francophones ». La stratégie cherche à accroître la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire au moyen de l'immigration, plus précisément en augmentant la proportion de résidents permanents d'expression française à l'extérieur du Québec, en favorisant l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants qui parlent français et en renforçant les capacités des communautés francophones.

Les 14 communautés francophones accueillantes sont Prince George (Colombie‑Britannique), Calgary (Alberta), Moose Jaw et Gravelbourg (Saskatchewan), la région de la Rivière‑Seine (Manitoba), Hamilton (Ontario), Hawkesbury (Ontario), Sudbury (Ontario), Labrador City-Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador), Haut‑Saint‑Jean (Nouveau-Brunswick), la municipalité de Clare (Nouvelle-Écosse), la région Évangeline (Île-du-Prince-Édouard), Whitehorse (Yukon), Yellowknife (Territoires du Nord‑Ouest) et Iqaluit (Nunavut).

Citations

« Les communautés francophones ouvrent leur cœur pour accueillir les nouveaux arrivants d'expression française au Canada. Yellowknife deviendra encore plus accueillante pour les immigrants d'expression française, qui se sentiront les bienvenus et auront davantage d'occasions de s'intégrer à la société canadienne. En lançant la Stratégie en matière d'immigration francophone, nous nous engageons à accroître la proportion d'immigrants d'expression française en milieu minoritaire. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La sélection de Yellowknife permettra à la communauté franco‑ténoise d'être plus diversifiée et plus forte, et de répondre aux besoins de notre main‑d'œuvre et de notre collectivité. Grâce à un financement de 305 670 $, Yellowknife sera en mesure d'accueillir un plus grand nombre de francophones qui souhaitent s'établir dans les Territoires du Nord‑Ouest. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Une Communauté Francophone Accueillante à Yellowknife va nous permettre d'offrir une meilleure intégration aux nouveaux arrivants. Nous allons travailler avec tous nos partenaires pour nous assurer que les nouveaux arrivants s'établissent avec succès à Yellowknife et y restent. »

- Linda Bussey, directrice générale de la Fédération franco-ténoise (FFT) (Yellowknife)

Faits en bref

Initiative des communautés francophones accueillantes

Il s'agit d'un projet pilote dirigé conjointement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et les communautés francophones, qui comprennent les 13 Réseaux en immigration francophone, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) et le Comité atlantique sur l'immigration francophone (CAIF).

Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d'immigration francophone

Bon nombre d'initiatives dans le cadre de la nouvelle stratégie sont déjà en cours, y compris celles qui ont été annoncées par le ministre en novembre 2018 à l'occasion de la Semaine nationale de l'immigration francophone.

En date de décembre 2018, 4,5 % des invitations au programme Entrée express s'adressaient à des candidats d'expression française, comparativement à 2,9 % en 2017.

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement, Mathieu Genest, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca

Related Links

http://www.cic.gc.ca