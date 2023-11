La Sun Life outille les gens d'ici à prendre les meilleures décisions intergénérationnelles en matière de gestion de patrimoine, de santé et d'assurance, à leurs conditions.

TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Lorsqu'on parle d'héritage et de transmission de patrimoine d'une génération à l'autre, les plans des baby-boomers et les attentes des millénariaux ne concordent pas. Selon un sondage récent réalisé par Ipsos pour la Sun Life, les premiers comptent laisser aux seconds un héritage beaucoup plus important qu'escompté. Ainsi, les baby-boomers qui légueront tous leurs avoirs à leurs enfants espèrent leur transmettre 940 000 $ en moyenne. Cette somme dépasse pourtant de loin les attentes des millénariaux (309 000 $ en moyenne). Et l'écart se creuse encore lorsque les gens préparent leur succession avec un conseiller financier. En effet, ceux-là s'attendent alors à laisser un héritage d'un peu plus d'un million de dollars en moyenne.

« Nous assistons à la plus importante transmission de patrimoine d'une génération à l'autre de l'histoire du Canada », affirme Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l'Individuelle. « Les gens d'ici ont l'occasion d'assurer leur sécurité financière durable et celle de leurs proches sur plusieurs générations. D'ailleurs, il n'est jamais trop tôt pour entamer les préparatifs. Que nos Clients prennent les choses en main, travaillent avec un conseiller ou combinent ces approches, ils ne peuvent se passer d'un plan global. Ce dernier leur permettra de prendre les meilleures décisions intergénérationnelles en matière de gestion de patrimoine, de santé et d'assurance, et ce, à leurs conditions. »

Au total, le patrimoine personnel transmis d'une génération à l'autre au Canada à la fin de 2026 devrait atteindre 1 billion de dollars1. Dans ce contexte, la question se pose : allons-nous gérer la situation judicieusement ou laisser passer l'occasion d'assurer notre sécurité financière durable?

Préparer la prochaine génération à gérer son patrimoine

L'espérance et la qualité de vie augmentent au Canada. À tout âge, la planification d'un avenir financier durable doit donc tenir compte de nouvelles réalités. Dépenses de base, volatilité des marchés, coûts de la retraite, besoins liés au style de vie, soins de santé et héritage sont du lot.

Parmi les baby-boomers sondés, 44 % prévoient de laisser un héritage. De ce nombre, moins de la moitié (47 %) ont un plan successoral, et le quart (26 %) n'en ont pas informé leurs bénéficiaires. Chez les millénariaux sondés qui pensent toucher un héritage, 57 % veulent l'affecter à leur épargne-retraite. Dans ce contexte, il faut s'assurer que la prochaine génération sait bien gérer son patrimoine et planifier un avenir financier durable. Le sondage révèle également que 55 % des millénariaux qui s'attendent à recevoir un héritage comptent utiliser l'argent pour pallier la hausse des frais de logement, et 36 % pour rembourser des dettes.

« Pour bien des millénariaux, recevoir un héritage représente une occasion extraordinaire. En effet, cette génération subit d'énormes pressions économiques, notamment la volatilité des taux d'intérêt et les frais de logement exorbitants, » explique Brian Burlacoff, conseiller Sun Life. « Les baby-boomers et les millénariaux doivent avoir des discussions franches en matière de planification successorale. Le plus tôt sera le mieux. Il est avantageux de se tourner vers un professionnel de confiance qui offre des solutions et des conseils globaux. Et surtout si l'on souhaite préserver son patrimoine, éviter un fardeau fiscal inattendu à ses héritiers et bien financer une retraite active et en santé. »

La Sun Life est résolue à aider les gens d'ici à s'épanouir à tout âge - et tout commence par un plan.

Créer un parcours financier - L'atteinte de vos objectifs passe par un parcours financier qui englobe la gestion du patrimoine, la santé et l'assurance. L'outil Un Plan , simplement Sun Life permet aux Clients d'établir et de modifier leurs objectifs et de voir où ils se situent.

- L'atteinte de vos objectifs passe par un parcours financier qui englobe la gestion du patrimoine, la santé et l'assurance. L'outil , simplement Sun Life permet aux Clients d'établir et de modifier leurs objectifs et de voir où ils se situent. Faire appel à un conseiller - Les conseillers Sun Life offrent des conseils globaux, axés sur vos besoins pour que vous ayez la combinaison idéale de solutions en placements, en assurance et en santé pour atteindre vos objectifs. Trouvez le bon conseiller.

- Les conseillers Sun Life offrent des conseils globaux, axés sur vos besoins pour que vous ayez la combinaison idéale de solutions en placements, en assurance et en santé pour atteindre vos objectifs. Trouvez le bon conseiller. Gestion de patrimoine de confiance - Il n'a jamais été aussi difficile de bâtir un avenir financier sûr qu'à cette époque d'incertitude perpétuelle. Placements mondiaux Sun Life aide les investisseurs individuels et institutionnels à bâtir leur patrimoine et à gérer les risques grâce à des solutions et des produits innovateurs.

- Il n'a jamais été aussi difficile de bâtir un avenir financier sûr qu'à cette époque d'incertitude perpétuelle. Placements mondiaux Sun Life aide les investisseurs individuels et institutionnels à bâtir leur patrimoine et à gérer les risques grâce à des solutions et des produits innovateurs. Labos d'apprentissage Sun Life - Consultez les webinaires gratuits sur l'éducation financière de la Sun Life; chacun couvre une étape différente du parcours vers la retraite.

À propos du sondage

Cette enquête est basée sur les conclusions d'un sondage mené par Ipsos entre le 30 août et le 1er septembre 2023. Un échantillon de 750 millénariaux âgés de 27 à 42 ans et de 750 baby-boomers âgés de 58 à 77 ans a été tiré du panel en ligne « Je-dis » d'Ipsos. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats du sondage sont exacts à ± 4,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport à ce qu'ils auraient été si tous les millénariaux et les baby-boomers canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus grand dans des sous-groupes de la population. D'autres sources d'erreur peuvent toucher les enquêtes par sondage, notamment les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

