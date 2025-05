Vote de grève chez Lavo

MONTRÉAL, le 24 mai 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce 24 mai, les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Lavo ltée (STTL-CSN) ont adopté à l'unanimité, par voie de scrutin secret, une banque de cinq jours de grève à déclencher au moment jugé opportun.

« Après plus de 25 rencontres, l'employeur n'est pas à l'écoute de nos demandes et il fait traîner inutilement les négociations. Au lieu de s'adresser de bonne foi au comité de négociation, il écrit directement aux salarié-es syndiqués, en parfaite contravention des lois en vigueur. Nous souhaitons vivement qu'il prenne la juste mesure de notre détermination à régler cette négociation, et ce, dans les meilleurs délais », souligne Sébastien Sylver, président du syndicat.

« Malgré le fait qu'elle ait été achetée par Kik en 2017, Lavo demeure une entreprise très bien ancrée au Québec depuis près d'un siècle. Les travailleuses et les travailleurs de Lavo ont largement contribué au succès de cette entité québécoise tout à fait rentable. En ce sens, Lavo a intérêt à offrir de bonnes conditions de travail à ses salarié-es si elle veut attirer sa main-d'œuvre et surtout, la garder à son emploi », ajoute Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

« Malgré la présence d'un conciliateur, l'employeur reste attaché à un agenda exclusivement centré sur ses besoins, ce qui évacue totalement les demandes légitimes du syndicat. Or, il existe une vérité élémentaire en négociation : s'il veut s'entendre avec ses salarié-es, il devra se rendre à l'évidence qu'un dialogue constructif doit exister entre les parties », conclut Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

À propos

Le STTL-CSN compte environ 130 membres sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2024. La Fédération de l'industrie manufacturière-CSN regroupe plus de 320 syndicats affiliés représentant environ 25 000 membres qui œuvrent dans le secteur industriel québécois. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble 110 000 membres dans 400 syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

