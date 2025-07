Loi restreignant le droit de grève: les organisations syndicales appellent à la cohérence

MONTRÉAL, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Le 25 juin 2025, les présidences des centrales syndicales ont rencontré le ministre Jean Boulet, à sa demande, avec l'intention de reconstruire des ponts à la suite de l'adoption du projet de loi 89 visant à déséquilibrer le rapport de force des syndicats et à affaiblir les droits des travailleuses et travailleurs. Il s'est montré ouvert à tenir une nouvelle rencontre dès la fin de l'été afin de renouer un dialogue social. Or, hier, en entrevue, le ministre Boulet a laissé entendre qu'il songeait même à devancer la date de la mise en place de ce qu'on appelle déjà, dans les milieux syndicaux, un cadeau au patronat - une mesure pourtant prévue pour le 30 novembre 2025. Une telle décision compromet la volonté exprimée de renouer un dialogue social et envoie un signal troublant quant au respect accordé aux organisations syndicales et des engagements pris.

Depuis l'annonce du projet de loi 89, les organisations syndicales n'ont cessé de dénoncer ses effets néfastes. Elles ont multiplié les sorties publiques, les interventions médiatiques et les mobilisations pour rappeler à quel point cette loi fragilise la capacité des travailleuses et des travailleurs d'améliorer leurs conditions de travail. Malgré ces efforts, le gouvernement a persisté à aller de l'avant avec une réforme aux conséquences graves pour l'ensemble du monde du travail - et songe maintenant à rompre ses engagements et en devancer la mise en vigueur. Une telle décision, venant encore une fois changer les règles du jeu au profit du patronat, serait lourde de conséquences.

« Nous attendons du ministre du Travail qu'il vise un équilibre dans les relations de travail. Il ne suffit pas d'incanter le dialogue social pour qu'il se matérialise. Il doit reposer sur la bonne foi, la confiance et une réelle consultation. Au contraire, le ministre Boulet continue d'agir dans l'unilatéralisme total. Nous l'invitons à s'inspirer de sa collègue présidente du Conseil du trésor, Sonia Le Bel, qui a su mettre au jeu une révision du régime de négociation du secteur public en consultant les organisations syndicales afin de trouver un terrain d'entente qui bénéficiera à toutes les parties », ont déclaré les porte-paroles Luc Vachon de la CSD, Caroline Senneville de la CSN, Éric Gingras de la CSQ et Magali Picard de la FTQ.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information: Marilou Gagnon, CSD 514 248-6277; Jean-Pierre Larche, CSN 514 605-0757; Claude Girard, CSQ 514 237-4432; David Francke-Robitaille, FTQ 514 961-4489