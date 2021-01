Un million de dollars en dons pour améliorer l'accès aux services de santé mentale adaptés à différentes cultures dans des communautés issues de la diversité

MONTRÉAL, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause a dévoilé aujourd'hui les récipiendaires de la ronde suivante du nouveau Fonds diversité Bell Cause pour la cause. Des dons totalisant un million de dollars seront versés à huit organismes qui travaillent à améliorer l'accès aux soins de santé mentale pour les membres des communautés de personnes noires, autochtones et de couleur au Canada, dans le cadre de programmes de santé mentale et de bien-être adaptés sur le plan culturel et fondés sur des données probantes.

« Comme le soutien en santé mentale est plus important que jamais en cette période de crise liée à la COVID-19 et au racisme systémique, Bell Cause pour la cause est ravie d'appuyer le travail de ces récipiendaires remarquables du Fonds diversité Bell Cause pour la cause, a annoncé Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Chacun de ces organismes pose des gestes opportuns, novateurs et adaptés sur le plan culturel pour créer un changement positif sur la santé mentale des communautés diversifiées sur le plan ethnique du Canada. »

Établi en juillet 2020, le Fonds diversité Bell Cause pour la cause verse des dons, pouvant aller jusqu'à 250 000 $, à des organismes qui visent à atténuer les répercussions du racisme systémique sur la santé mentale des communautés de personnes noires, autochtones et de couleur. Lors de son lancement, le Fonds a versé des dons initiaux à Black Youth Helpline et à l' Association nationale des centres d'amitié , puis a invité des groupes de l'ensemble du pays à présenter une manifestation d'intérêt pour obtenir un don.

Bell Cause pour la cause, en collaboration avec des experts en santé mentale, des personnes qui ont une expérience concrète de la maladie mentale et des leaders issus de communautés de personnes noires, autochtones et de couleur de toutes les régions, a choisi de verser des dons du Fonds diversité aux organismes ci-dessous.

African Community Wellness Initiative , en Ontario

« Dernièrement, les gens semblent être plus sensibilisés à l'égard des inégalités sociales et des lacunes dans les services offerts qui touchent les personnes africaines et caraïbéennes, et celles qui s'identifient aux communautés noires au Canada. Notre projet de services de consultation afrocentriques aidera les femmes africaines, caraïbéennes et celles qui s'identifient aux communautés noires ainsi que les jeunes de communautés ontariennes à recevoir des services de consultation psychoéducatifs et thérapeutiques en groupe, qui seront offerts par des praticiens en santé mentale culturels, a expliqué Fanis Juma , fondatrice et praticienne en chef. Nous sommes reconnaissants envers le Fonds diversité Bell Cause pour la cause qui nous donne la chance de servir notre communauté d'une manière si concrète et importante. »





« Ce don nous permettra d'offrir à 75 jeunes de Montréal-Nord plus de 50 heures d'activités chacun. Ces activités visent à développer leur résilience, leur leadership et des outils afin de les aider à mieux gérer leurs émotions ainsi que d'augmenter leur chance de réussir, a affirmé Sophie Laquerre-Duchesne , directrice. Bell Cause pour la cause permet d'outiller les jeunes de 15 à 25 ans en leur offrant des services et un soutien psychosociaux ».





« Notre projet, Land as Our First Teacher, aidera à favoriser la réussite et la santé mentale des élèves de l'école primaire Hillside. Grâce à ce projet, nous améliorerons notre programme d'études primaires afin qu'il représente mieux les élèves et leur identité, avec l'aide des gardiens du savoir de la collectivité et du personnel de l'école, a déclaré Steve Styers , directeur et responsable de l'enseignement. Nous sommes reconnaissants envers le Fonds diversité Bell Cause pour la cause pour cette occasion et ce soutien. Chi-Miigwetch! Miigwetch à Aaki Kwe (Terre-Mère) pour le rétablissement de nos élèves et le soutien de leur mieux-être. »





« En raison de la pandémie de COVID-19, le soutien en santé mentale est plus important que jamais, et Thriving in a New Home est un projet de promotion de la santé mentale novateur pour les réfugiés nouvellement arrivés qui sont parents ainsi que leurs enfants, a indiqué Shereen Denetto , directrice des programmes pour la famille. Le don provenant du Fonds diversité Bell Cause pour la cause nous permet de collaborer étroitement avec les familles ayant vécu des traumatismes afin de les aider à développer de la résilience, à récupérer et à s'épanouir en cette période éprouvante. »





« Nous avons vu la détresse de notre collectivité depuis le début de la pandémie, a déclaré Marie-France Leblanc , directrice exécutive. Cette aide du Fonds diversité Bell Cause pour la cause arrive à point nommé, car elle contribuera à offrir des ressources et des services de santé et de mieux-être novateurs, respectueux et réconfortants aux Afro-Néo-Écossais qui éprouvent des difficultés dans la crise sanitaire inédite qui sévit. »





« Un coach peut influer sur l'avenir d'un jeune. Grâce au soutien du Fonds diversité Bell Cause pour la cause, Pour 3 Points peut développer son expertise et former les coachs à se soucier de la santé mentale des jeunes, particulièrement en ce moment durant la pandémie, où les jeunes sont confrontés à des défis sans précédent, a déclaré Fabrice Vil , fondateur de l'organisme. Nous remercions Bell pour son soutien à l'égard de cette initiative, qui vise à donner espoir aux jeunes, et à leurs coachs, qui les aident à développer des compétences pour réussir à l'école et dans leur vie. »





« Le don du Fonds diversité Bell Cause pour la cause crée la possibilité de fournir aux membres des communautés noires un accès sans obstacle grâce au programme de santé mentale et de mieux-être pour les jeunes Noirs, a affirmé Suzette Arruda-Santos , directrice exécutive. Grâce au soutien de Bell, nous pouvons offrir des programmes accessibles sur le plan culturel aux enfants, aux jeunes et aux jeunes adultes des communautés noires. »





« Nous remercions le Fonds diversité Bell Cause pour la cause pour son soutien à l'élaboration et à la mise en oeuvre de notre nouvelle stratégie en matière de santé mentale et de bien-être, y compris des améliorations à nos installations et nos programmes de bien-être, a affirmé la docteure Maggie Matear , présidente par intérim et vice-chancelière. Ce projet est axé sur le bien-être des étudiants. Nous espérons permettre à plus d'employés de soutenir des étudiants et de s'entraider en mettant l'accent sur la compréhension des diverses expériences de notre collectivité multiculturelle. »

Un autre groupe de récipiendaires de dons de la première ronde de manifestations d'intérêt à l'égard du Fonds diversité Bell Cause pour la cause sera annoncé ce printemps.

Webinaires sur la diversité et la santé mentale

Bell Cause pour la cause s'associe à l'Université Queen's, à l'Université McGill et à l'Hôpital général juif de Montréal pour organiser des webinaires sur la santé mentale dans les communautés issues de la diversité et pour discuter de la résilience et du bien-être psychologique.

La Dre Ghayda Hassan animera le webinaire en français, qui aura lieu le jeudi 21 janvier, à midi (HE). Pour vous inscrire au webinaire, veuillez cliquer ici .

La Dre Jane Philpott animera le webinaire en anglais, qui se déroulera le vendredi 22 janvier, à midi (HE). Pour vous inscrire à cet événement, veuillez cliquer ici .

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 28 janvier

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, soit le 28 janvier prochain, tous les Canadiens participeront à la conversation mondiale sur la santé mentale. Vous pouvez utiliser un large éventail de plateformes de communication pour vous joindre à la conversation et directement contribuer à accroître le montant des dons de Bell à des programmes de santé mentale canadiens tout simplement en participant.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain admissible, tweet ou vidéo TikTok accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Bell Cause pour la cause sur Snapchat. Les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada. Il repose sur les quatre piliers d'intervention suivants : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des ressources et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

