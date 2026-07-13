Développement industriel régional - Québec contribue à la croissance du parc industriel et portuaire de Bécancour

BÉCANCOUR, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, et le député de Nicolet-Bécancour et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, annoncent un investissement de 200 millions de dollars sur deux ans dans la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB).

Cet investissement permettra à la SPIPB de poursuivre l'aménagement des infrastructures nécessaires à l'accueil de nouveaux projets industriels d'envergure. Il servira notamment à développer les terrains situés au sud de l'autoroute 30, tout en permettant à la société d'État de respecter ses engagements financiers jusqu'en 2029.

Le gouvernement du Québec poursuit également son appui au projet Horizon Bécancour, qui vise la modernisation, le réaménagement et l'agrandissement des installations portuaires. Ces travaux permettront au port de Bécancour de répondre aux besoins grandissants des entreprises qui choisissent le Québec pour investir, produire et exporter.

Alors que le Québec attire des investissements historiques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des minéraux critiques et stratégiques, des batteries, de la transformation manufacturière et des technologies propres, il est essentiel que nos infrastructures suivent le rythme. Bécancour est aujourd'hui l'un des principaux moteurs de cette croissance.

Citations :

« Partout au Québec, on bâtit une économie plus forte, et Bécancour en est un excellent exemple. Des entreprises choisissent le Québec parce qu'elles trouvent ici des travailleurs qualifiés, une énergie propre et des infrastructures de calibre mondial. Notre rôle, c'est d'être prêts. Cet investissement nous permet de préparer le terrain pour les projets d'aujourd'hui, mais surtout pour ceux de demain. C'est comme ça que l'on crée de bons emplois, que l'on renforce notre autonomie économique et que l'on fait rayonner le Québec sur les marchés internationaux. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Le territoire de la SPIPB possède des infrastructures de calibre mondial, notamment le port de Bécancour, qui représente une véritable plaque tournante du commerce nord-américain. Grâce au projet Horizon Bécancour, la société d'État pourra procéder à sa modernisation pour favoriser son fonctionnement optimal. C'est l'ensemble de notre région et du Québec qui bénéficiera du développement de ce site industriel aux perspectives de croissance exceptionnelles! »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Bécancour franchit une nouvelle étape de son développement industriel. Grâce à cet investissement, nous pourrons poursuivre l'aménagement d'infrastructures essentielles qui permettront à notre parc de continuer à accueillir des projets d'envergure et à accompagner les entreprises dans leur croissance. C'est une vision à long terme qui renforce le rôle stratégique de Bécancour et qui génère des retombées durables pour toute la région. »

Donald Olivier, président-directeur général de la SPIPB

Faits saillants :

La SPIPB exploite, dans un objectif d'autofinancement, un parc industriel et portuaire de calibre mondial.

L'investissement gouvernemental de 200 millions de dollars consiste en une souscription de 200 000 actions au fonds social de la SPIPB.

En 2022, à la suite de la sanction de la Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives, la SPIPB a été dotée d'un fonds social d'une capitalisation maximale de 500 millions de dollars.

Deux souscriptions totalisant 254 millions de dollars ont été réalisées jusqu'à présent par le gouvernement du Québec dans ce fonds.

Le développement du parc industriel et portuaire de Bécancour a généré à ce jour d'importantes retombées économiques, dont 2,5 milliards de dollars en contrats attribués à l'échelle du Québec pour la réalisation des différents travaux de construction sur son territoire.

Le projet Horizon de la SPIPB vise la construction d'un nouveau quai B6 et de son aire d'entreposage de 70 000 m 2 , incluant l'aménagement d'un poste à remorqueur, le prolongement des quais B1 et B2 ainsi que le réaménagement de la zone portuaire.

, incluant l'aménagement d'un poste à remorqueur, le prolongement des quais B1 et B2 ainsi que le réaménagement de la zone portuaire. Un des pôles de la Vallée de la transition énergétique est situé à Bécancour. Cette zone d'innovation a pour objectif d'y stimuler la recherche collaborative et d'y concerter les acteurs clés du domaine.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 450 858-3987, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]