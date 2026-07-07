Attirer des projets d'investissement majeurs - Québec donne le coup d'envoi au projet de zone industrialo-portuaire à Saguenay

SAGUENAY, QC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, ainsi que le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, confirment un financement de 10,3 millions de dollars au Port de Saguenay afin de lancer les premiers travaux de la future zone industrialo-portuaire (IP). Cette annonce est portée par le Conseil des régions et l'adjointe gouvernementale de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Nancy Guillemette.

Cet investissement marque une étape importante pour le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il permettra de mettre en place les infrastructures essentielles pour accueillir de nouveaux projets industriels, attirer des investissements d'envergure et créer des emplois de qualité dans la région.

Les travaux comprennent notamment la construction du premier tronçon de 1,1 kilomètre du boulevard industriel, qui donnera accès à plus de 1 200 hectares de terrains destinés au développement industriel. Cette première phase s'inscrit dans une vision à long terme visant à faire de la zone IP un moteur de croissance économique pour toute la région.

En misant sur des infrastructures modernes et un port en eau profonde, le gouvernement veut créer les conditions nécessaires pour permettre aux entreprises de s'établir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'y investir et de contribuer à sa prospérité. Cette initiative pourrait favoriser également la transformation locale de minéraux critiques et stratégiques (MCS), un secteur où le Québec possède des avantages concurrentiels importants.

Notons en effet la proximité de plusieurs gisements de MCS. Des projets de transformation de MCS pourraient donc venir s'implanter à Saguenay. Il s'agit d'une priorité pour le gouvernement afin de positionner le Québec comme un leader de la transition énergétique en favorisant la transformation locale de phosphate, de niobium, de titane et de vanadium, entre autres.

Au-delà des infrastructures, cet investissement témoigne de la volonté du gouvernement de développer le plein potentiel économique des régions. En créant un environnement propice à l'investissement, le Québec se donne les moyens de générer davantage de richesse, de soutenir ses entreprises et d'offrir des perspectives aux travailleurs d'ici pour l'avenir.

Citations :

« En préparant dès aujourd'hui la zone IP de Saguenay, nous créons les conditions nécessaires pour attirer de nouveaux investissements, soutenir nos entreprises et créer des emplois de qualité. C'est ainsi que nous bâtissons une économie plus forte, que nous créons davantage de richesse dans nos régions et que nous nous assurons que les retombées de nos ressources profitent pleinement au Québec. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« La zone IP de Saguenay constitue un projet d'importance pour renforcer la vitalité socioéconomique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec dans les prochaines années. Elle pourra s'appuyer sur les atouts de notre région et sur la détermination de ses intervenants, qui travaillent ensemble à créer un environnement d'affaires compétitif pour nos entreprises. Je salue la décision de notre gouvernement de contribuer à cette initiative porteuse. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Saguenay, métropole nordique de l'est du Canada, est fière de contribuer à hauteur de 1 million de dollars à ce projet, une somme provenant de l'enveloppe de 5 millions de dollars réservée au développement économique de la zone IP. La ville de Saguenay possède des atouts stratégiques : une main-d'œuvre qualifiée, une expertise reconnue, une énergie propre ainsi qu'un accès privilégié aux marchés mondiaux par voie maritime. C'est la démonstration claire que Saguenay s'outille, croît et investit dans le développement de la zone IP. »

Luc Boivin, maire de Saguenay

« L'ouverture des terrains industriels marque une étape importante pour le développement économique de notre région et celui du Québec. En étant prêts à accueillir les nouveaux projets, nous mettons en place les conditions gagnantes pour attirer des investissements d'envergure et générer des retombées durables pour Saguenay. Notre objectif est de développer un véritable campus industriel, un milieu attractif où entreprises et travailleurs pourront contribuer ensemble à la croissance économique du Québec. »

Carl Laberge, président-directeur général du Port de Saguenay

« Les projets liés aux MCS représentent une occasion économique majeure pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si nous voulons saisir cette chance et maximiser les retombées pour notre région, nous devons nous doter des infrastructures nécessaires pour la transformation et le transport de nos ressources. Le développement de la zone IP de Saguenay s'inscrit directement dans cette vision. C'est un investissement qui renforcera un pôle stratégique pour toute la région et qui nous permettra d'être prêts pour les projets d'envergure qui se dessinent. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et adjointe gouvernementale de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Les zones IP sont des espaces délimités servant à des fins industrielles. Elles sont situées à proximité de services portuaires ainsi que d'infrastructures routières et ferroviaires.

L'aide financière du gouvernement est accordée sous forme de prêt administré par Investissement Québec.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Pierre-Luc Desbiens, Responsable du bureau de circonscription du député de Jonquière, Cell. : 581 306-3177; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation, et de l'Énergie, Courriel : [email protected]