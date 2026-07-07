Nouveau programme FORET - Québec agit pour renforcer la résilience de l'industrie forestière

L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR, QC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, le ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, annoncent un investissement de 120 millions de dollars pour accroître la performance et la compétitivité de l'industrie forestière.

Ce soutien se traduit par la mise en place du nouveau programme Financement pour l'optimisation et la résilience des entreprises de transformation de bois d'œuvre résineux (FORET) et par la création d'un cinquième volet pour le programme ESSOR.

Soutenir une industrie au cœur de nos régions

Le contexte actuel, marqué par le conflit commercial avec les États-Unis et l'imposition de droits de douane américains, et les incertitudes qui pèsent sur les marchés affectent particulièrement les transformateurs du bois d'œuvre résineux. Par le déploiement de ces nouvelles mesures, le gouvernement du Québec agit pour soutenir une industrie stratégique qui fait vivre des milliers de travailleurs, de familles et de communautés dans plusieurs de nos régions.

Le programme FORET donnera aux entreprises les moyens de réaliser des projets qui leur permettront d'accélérer la diversification de leur production vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Il vise à soutenir les entreprises productrices de bois d'œuvre résineux afin d'optimiser la transformation de cette ressource.

De plus, le gouvernement du Québec met en place un cinquième volet pour le programme ESSOR à l'intention des entreprises de transformation de bois d'œuvre résineux pour appuyer la réalisation de leur projet d'investissement. Ainsi, les entreprises qui n'auraient pas besoin de liquidités supplémentaires pour leur fonds de roulement sont encouragées, elles aussi, à entreprendre des projets structurants pour accroître leur résilience.

Citations :

« Derrière chaque scierie, il y a des travailleurs, des familles et des communautés qui vivent de notre industrie forestière. Dans le contexte actuel, notre gouvernement choisit d'agir. Avec le programme FORET, nous donnons aux entreprises les moyens d'investir, d'innover et de créer davantage de valeur ici, au Québec. Nous voulons que notre industrie forestière demeure forte, compétitive et capable de saisir de nouvelles occasions d'affaires. C'est ainsi que nous protégerons nos emplois, nos régions et notre économie. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« L'importance du secteur forestier est incontestable. Il est directement lié à la vitalité économique de plusieurs de nos régions, dont ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous déployons les efforts nécessaires pour maintenir en activité les scieries de bois d'œuvre résineux du Québec et encourager leur diversification vers des produits à plus forte valeur ajoutée. C'est ainsi que nous pourrons réduire les effets négatifs de l'environnement commercial actuel. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

« Face aux défis actuels, nous faisons le choix d'investir dans l'avenir de notre industrie forestière. Avec des investissements de 120 millions de dollars consacrés aux scieries, nous accélérons sa modernisation et sa diversification vers des produits à plus forte valeur ajoutée. C'est ainsi que nous renforcerons nos régions et que nous créerons davantage de richesse. La forêt a bâti le Québec. Aujourd'hui, c'est à notre tour de bâtir son avenir. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« Dans notre région, quand l'industrie forestière est frappée, ce sont des travailleurs, des familles et des communautés entières qui en ressentent les effets. On ne peut pas rester les bras croisés devant les difficultés actuelles. Avec ces nouvelles mesures, notre gouvernement répond présent et donne à nos entreprises des moyens concrets pour investir, se diversifier et préparer l'avenir. Notre industrie forestière a traversé bien des tempêtes, et nous allons continuer d'être à ses côtés. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants :

Le programme FORET : est doté d'une enveloppe de 60 millions de dollars sur un an (2026-2027);est administré par Investissement Québec et sera offert jusqu'au 31 mars 2027; offre des liquidités pour des projets de diversification de la production ou de commercialisation de produits à forte valeur ajoutée; cible les entreprises considérées comme stratégiques, notamment en raison de leur performance opérationnelle, de leur importance dans la chaîne de valeur de la filière et de leur compétitivité; propose une aide financière prenant la forme d'un prêt maximal de 5 millions de dollars établi en fonction des besoins de fonds de roulement de l'entreprise pour les 24 prochains mois. Les modalités de remboursement peuvent varier lorsque l'entreprise s'engage à réaliser des investissements stratégiques permettant de renforcer sa résilience par la diversification de sa production ou par la commercialisation de nouveaux produits à forte valeur ajoutée.

Le programme ESSOR : sera bonifié grâce à un investissement de 60 millions de dollars sur six ans (de 2026-2027 à 2031-2032); par l'entremise du nouveau volet 5, offre des prêts couvrant jusqu'à 30 % des dépenses admissibles d'un projet, dont 15 % pourraient être pardonnés.

En 2025, le secteur forestier québécois a : généré un PIB de 6,3 milliards de dollars; assuré le maintien de près de 56 000 emplois directs; engendré des retombées économiques dans plus de 650 municipalités, soit plus de 61 % des municipalités québécoises.

En 2025, le Québec a exporté pour 10,3 milliards de dollars de produits forestiers sur les marchés internationaux, dont près de 9 milliards de dollars à destination des États-Unis.

L'industrie québécoise peut cibler d'autres marchés, notamment ceux de l'Union européenne, où la plupart des biens québécois peuvent être importés sans droits de douane, et ce, grâce à l'Accord économique et commercial global.

Les usines de sciage de bois d'œuvre résineux sont au cœur de la structure industrielle forestière du Québec, puisqu'elles approvisionnent en bois, en copeaux, en sciures et en rabotures d'autres acteurs industriels de la filière.

Le secteur canadien du bois d'œuvre résineux est présentement touché par des droits de douane américains totalisant 45,16 %.

Il subit également les contrecoups du ralentissement du marché de la construction aux États-Unis, qui vient affaiblir la demande de bois d'œuvre résineux.

Liens connexes :

Visitez la page web d'Investissement Québec sur le programme FORET pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et le processus de dépôt des projets.

Consultez la section sur le volet 5 du programme ESSOR du site web d'Investissement Québec pour en savoir davantage sur cette mesure.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 581 989-6729, Courriel : [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Tél. : 367 977-7465, Courriel : [email protected]; Stéphane Gagnon, Attaché politique et responsable du bureau de circonscription de la députée de Roberval, Tél. : 418 275-5050, Cell. : 418 618-5382; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]