/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'avenir de la traverse de L'Isle-aux-Coudres/

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Kariane Bourassa, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, invite les représentants des médias à une conférence de presse en lien avec la traverse de L'Isle-aux-Coudres.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 8 juillet 2026



HEURE : 11 h



LIEU : L'Isle-aux-Coudres

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par

courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

Important : le temps de déplacement entre la Gare fluviale de Saint-Joseph-de-la-Rive et l'endroit de la conférence de presse est d'au moins 30 minutes. Ainsi, il importe de prendre la traversée de 10 h pour se rendre à l'événement.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 581 745-5399, [email protected]