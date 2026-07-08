Avenir de la traverse de L'Isle-aux-Coudres - Le gouvernement documentera un scénario d'accès routier potentiel

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec procédera prochainement à l'octroi d'un mandat visant la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'aménagement d'une nouvelle route d'accès reliant la route 362 à un éventuel quai dans le secteur du cap au Diable, à Baie-Saint-Paul.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, en a fait l'annonce aujourd'hui. Elle précise que ce mandat permettra d'analyser les options envisagées dans le cadre des réflexions entourant l'avenir des infrastructures de la traverse de L'Isle-aux-Coudres, un projet mené par la Société des traversiers du Québec.

L'étude portant sur différents scénarios de tracé évaluera les principaux enjeux associés à chacun d'eux, notamment en matière de faisabilité technique, d'intégration au milieu, d'impacts environnementaux, de coûts et de délais d'exécution. Les aménagements requis sur la route 362 ainsi que les exigences liées à l'entretien et à l'exploitation des infrastructures projetées seront également analysées.

Le gouvernement a demandé au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'assurer, compte tenu de son expertise, l'élaboration de cette étude. Celle-ci devrait s'amorcer à la suite de l'octroi du contrat et se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2026. Le rapport final est attendu d'ici le début 2027 et permettra de mieux comprendre les possibilités et les contraintes associées aux différents scénarios étudiés.

Citations

« Cette étude de faisabilité est déterminante pour évaluer les différentes possibilités d'un nouvel accès à L'Isle‑aux‑Coudres. En lançant cette démarche, notre gouvernement se donne les moyens d'analyser les scénarios envisageables et de déterminer les solutions les mieux adaptées aux besoins de la communauté. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Les citoyens et les élus de Charlevoix, et tout particulièrement ceux de L'Isle-aux-Coudres, ont exprimé le souhait que différentes options soient analysées quant à l'avenir de la traverse de L'Isle-aux-Coudres. La réalisation prochaine de cette étude de faisabilité permettra de mieux documenter ces options et d'obtenir les informations nécessaires pour en évaluer les principaux enjeux, les contraintes et les possibilités. Ainsi, la réflexion et la prise de décision seront mieux éclairées dans ce dossier. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La traverse de L'Isle-aux-Coudres est une infrastructure importante pour les citoyens du secteur et pour l'ensemble de la région. En réalisant cette étude de faisabilité, notre gouvernement souhaite disposer d'informations objectives qui permettront d'alimenter les réflexions en cours concernant l'avenir de la traverse. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale‑Nationale

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 581 745-5399, [email protected]; Flore Bouchon, Conseillère stratégique aux communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Tél. : 514 264-1202, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]; Direction principale des communications et du marketing, Société des traversiers du Québec, Tél. : 1 877 787-7483, option 0