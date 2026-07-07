Le gouvernement soutient Les Produits du Québec pour encourager l'économie d'ici

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, annonce un soutien à l'organisme Les Produits du Québec afin qu'il puisse poursuivre sa mission visant à stimuler davantage l'achat québécois par la promotion et la gestion de la famille de marques de certification Les Produits du Québec.

Les trois marques de certification, Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec, constituent un gage de fiabilité quant à la provenance québécoise des produits. Elles représentent un atout précieux pour mieux repérer les produits d'ici et soutenir les PME du Québec qui mettent en valeur le talent, le savoir-faire et les ressources de chez nous.

Grâce à une somme de 4,5 millions de dollars, l'organisme pourra continuer ses activités de promotion de l'achat local, de développement de partenariats avec les détaillants et de vérification de la provenance des produits manufacturiers, et ce, jusqu'en mars 2028. De plus en plus, la population opte pour les produits locaux, signe d'une prise de conscience collective quant à l'importance d'encourager les entrepreneurs et les artisans d'ici. De son côté, le gouvernement du Québec poursuit également ses actions pour stimuler encore plus l'achat local, et cet appui à l'organisme Les Produits du Québec permettra de faciliter davantage le repérage des produits québécois par les consommateurs.

Citations :

« Encourager l'achat local, c'est favoriser la création d'emplois et investir dans une économie forte. Dans le contexte actuel, il faut donc plus que jamais continuer de miser sur l'achat québécois et réduire la dépendance du Québec face aux produits importés pour assurer notre autonomie et notre sécurité économique. En soutenant Les Produits du Québec, on fait un pas de plus dans cette direction! On permet aux consommateurs d'identifier facilement et avec confiance les produits d'ici, qui font notre fierté! »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Depuis 2022, notre rôle est de donner aux consommateurs les repères pour choisir québécois en toute confiance. On le voit d'ailleurs de plus en plus clairement : chaque dollar dépensé chez nous a un effet multiplicateur qui profite à l'ensemble de notre économie. Ce soutien nous permettra d'élargir notre portée et de continuer à faire rayonner les entreprises d'ici. »

Elfi Morin, directrice générale de l'organisme Les Produits du Québec

Faits saillants :

La famille de marques de certification Les Produits du Québec a été lancée en 2022 pour faciliter le repérage des produits et des fournisseurs d'ici par les consommateurs et les entreprises dans le but de promouvoir et de favoriser l'achat local au bénéfice des entreprises québécoises.

En juin 2026, 340 entreprises adhérentes avaient obtenu l'une des marques de certification, pour un total de 149 490 produits vérifiés. C'est sans oublier l'apport d'au moins 26 détaillants, dont les pharmacies Jean Coutu et Brunet, La Vie en Rose, le Groupe BMR et Canadian Tire, qui sont devenus partenaires en vue d'assurer la promotion des produits québécois au sein de 1 917 points de vente.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]