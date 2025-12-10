Les Québécois, au cœur de l'avenir énergétique - Lancement d'importantes consultations citoyennes

QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, invitent la population québécoise à participer à une consultation visant à déterminer la feuille de route qui orientera les choix énergétiques et économiques du Québec pour les vingt-cinq prochaines années.

Les Québécois sont ainsi invités à répondre à la Boussole de l'énergie, un questionnaire leur permettant de prendre position, en quelques choix clés, sur l'avenir énergétique du Québec selon leur vision et leurs valeurs individuelles.

Ces données permettront de contribuer à la réflexion collective et d'obtenir notamment un portrait clair de l'acceptabilité sociale des sources d'énergie pour chacune de nos régions, qui possèdent toutes des caractéristiques territoriales uniques.

Cette consultation mènera à la rédaction du Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE). Elle s'inscrit dans la continuité des échanges déjà amorcés par le gouvernement dans la dernière année, notamment avec la tournée Vision énergie et les différents ateliers ciblés menés auprès d'acteurs du milieu de l'énergie. Elle marque une nouvelle étape du processus participatif, en ouvrant maintenant la réflexion à l'ensemble de la population québécoise.

« Notre énergie, c'est notre fierté. Notre gouvernement est fermement engagé à faire du développement énergétique un pilier de l'évolution de notre économie, en vue de bâtir un Québec toujours plus vert et prospère. Le moment est venu de consulter la population sur notre plan de match des prochaines décennies en matière d'énergie. J'invite tous les citoyens à y participer et à contribuer ainsi à l'avenir énergétique du Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Tout en stimulant l'économie québécoise, le PGIRE proposera un cadre cohérent et mobilisateur pour réaliser une transition énergétique ordonnée, efficace et bénéfique pour toutes et tous. Notre gouvernement a consulté des groupes ciblés de la population avec la tournée Vision énergie et poursuit sa démarche en vue d'établir un plan solide et structurant. Nous souhaitons vivement qu'il soit à l'image des valeurs et des aspirations de la société québécoise; votre apport est donc essentiel. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque et responsable de la tournée Vision énergie

Nouvellement introduit dans la Loi sur le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie avec l'adoption du projet de loi n o 69 - Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives , le PGIRE poursuit plusieurs objectifs : offrir un portrait clair et actuel de la situation énergétique au Québec; proposer un bouquet énergétique optimal pour répondre aux besoins actuels et futurs de toutes clientèles (résidentielle, commerciale, institutionnelle et industrielle); présenter les investissements requis; fixer des orientations à respecter ainsi que des objectifs et des cibles à atteindre en matière d'énergie de même que d'efficacité et de sobriété énergétiques; assurer une cohérence entre les dimensions énergétiques, économiques, climatiques et sociales; guider les actions des acteurs en énergie du Québec.

69 - Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives le PGIRE poursuit plusieurs objectifs : Un dialogue auprès des communautés autochtones est mené de manière distincte afin de tenir compte des réalités, des perspectives et des priorités propres aux Premières Nations et aux Inuit. La Régie de l'énergie sera aussi appelée à émettre un avis sur certaines dimensions du PGIRE.

Le dépôt final du PGIRE est prévu en avril 2026.

Visitez le site Web de la Consultation publique - Vision énergie pour en savoir plus sur les avenues énergétiques du Québec, de même que pour répondre à la Boussole de l'énergie et remplir le questionnaire exhaustif afin de faire entendre votre voix.

