VIA Rail toujours très engagée dans la Semaine de la sécurité ferroviaire

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dès aujourd'hui et jusqu'au 29 septembre, VIA Rail Canada (VIA Rail) invite le grand public à prendre part aux nombreuses activités orchestrées par Opération Gareautrain dans le cadre de la 16e Semaine de la sécurité ferroviaire. Sous le thème #FINILesVoiesTragiques 2019 et aux côtés de partenaires de l'industrie et des bénévoles d'Opération Gareautrain, les employés de VIA Rail tiendront des kiosques et des séances d'information dans des gares, à bord des trains et aux abords de passages à niveau. L'objectif : informer et attirer l'attention sur les dangers et les risques réels d'approcher des voies ferrées et sensibiliser la population sur les précautions à prendre près des installations ferroviaires.

Chaque année en Amérique du Nord, plus de 2100 personnes sont tuées ou gravement blessées dans des incidents ferroviaires. Dans la dernière année au Canada seulement, 125 de ces incidents - dont 72 mortels - sont survenus. « Le plus triste est que la très grande majorité de ces incidents sont évitables. De là l'importance d'Opération Gareautrain avec qui VIA Rail est associée depuis la fondation de l'organisme en 1981, a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail. Pour nous, rien n'est plus important que la sécurité de nos employés, de nos passagers et du public. Durant toute cette semaine, nos employés seront des ambassadeurs de la sécurité ferroviaire dans plusieurs communautés du pays. À ce titre, ils participeront aux activités de sensibilisation auprès de tous les publics. Travailler ensemble pour éviter des incidents qui sont tous de trop, c'est aussi ça, la voie qu'on aime. »

Une présence active partout au pays

Les employés de VIA Rail organisent ou prennent part à maintes activités de sensibilisation tout au long de l'année. Durant la Semaine de la sécurité ferroviaire, dans un certain nombre de nos gares et dans plusieurs localités de Vancouver à Halifax, ils seront présents lors d'une vingtaine d'événements de sensibilisation et d'éducation sur les comportements sécuritaires à adopter près de toutes installations ferroviaires.

Le service de police de VIA Rail sera l'un des 17 services de police canadiens à participer à l'Opération dégage la voie, la plus importante initiative d'application des lois sur la sécurité ferroviaire en Amérique du Nord. Ils appliqueront les lois sur les passages à niveau et les intrusions et distribueront des feuillets de conseils aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes partout au pays.

Par ailleurs, les employés sont invités à soutenir la campagne d'Opération Gareautrain en réaffichant ou en rediffusant le contenu de leurs médias sociaux et en utilisant les mots-clics #SSF2019 et #FINILesVoiesTragiques.

La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007.

Marie-Anna Murat, Relations médias, VIA Rail Canada, 1 877 393-8787, medias@viarail.ca

