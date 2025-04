Une somme de 3,7 M$ octroyée dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour lutter contre l'érosion côtière

QUÉBEC, le 16 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annoncent un investissement totalisant 3,79 millions de dollars pour soutenir deux municipalités de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine dans leur adaptation à l'érosion et à la submersion côtières.

La Ville de Carleton-sur-Mer reçoit 1 690 000 $ afin d'acquérir une connaissance accrue des risques côtiers actuels et futurs, et pour mieux s'y adapter. Cette aide lui permettra notamment d'identifier et d'analyser des solutions durables répondant aux particularités de six sites à risque élevé sur son territoire. Les travaux consisteront également à installer deux structures temporaires pour sécuriser les activités du banc Larocque, d'ici la mise en œuvre d'un plan d'adaptation à plus long terme.

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est, quant à elle, soutenue à hauteur de 2 100 000 $ pour lui permettre, dans un premier temps, de réaliser une étude des risques et l'évaluation de différents scénarios pour faire face aux aléas côtiers dans le secteur de la pointe de Grande-Entrée. Elle élaborera ensuite un plan d'adaptation, qui inclura l'implantation d'un ouvrage transitoire pour sécuriser l'accès au Parc de Gros-Cap. La Municipalité pourra également accompagner la Corporation du Parc de Gros-Cap pour que cette dernière puisse s'adapter, diversifier ses activités et, éventuellement, les relocaliser.

Citations :

« Les changements climatiques posent des défis importants d'aménagement du territoire, en particulier dans les zones côtières où l'érosion et la submersion menacent directement la sécurité et la vitalité des communautés. Face à ces enjeux, notre gouvernement s'engage résolument pour accompagner les communautés les plus à risque. Grâce à une coordination renforcée entre les ministères et par les actions du Bureau de projets, notre gouvernement est là pour soutenir les municipalités dans leur compréhension des risques et dans l'élaboration de solutions adaptées, durables et structurantes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ces investissements démontrent la volonté de notre gouvernement d'agir de façon proactive face aux impacts grandissants des changements climatiques. Grâce au Plan pour une économie verte, nous appuyons les communautés afin qu'elles puissent mieux planifier leur avenir et s'adapter aux réalités côtières, tout en assurant la résilience de leurs milieux de vie. C'est une étape essentielle pour protéger nos territoires, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Dans l'est du Québec, les réalités côtières façonnent nos milieux de vie et notre identité collective. Je suis fière de voir notre gouvernement agir concrètement auprès des municipalités touchées par les aléas côtiers. C'est en unissant nos efforts, à l'échelle nationale, régionale et locale, que nous pourrons mieux protéger les populations, les infrastructures et le cadre bâti de notre belle région. »

Maïté Blanchette-Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, députée de Rimouski

« Cette aide financière est une étape cruciale dans notre engagement et celui de nos partenaires à protéger le territoire des Îles-de-la-Madeleine face aux défis posés par l'érosion et la submersion côtières. Grâce à ces fonds, nous pourrons mettre en œuvre des solutions concrètes pour sécuriser le Parc de Gros-Cap et préserver notre environnement, tout en assurant la pérennité d'une activité économique locale. »

Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

« L'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation permettra de réduire la vulnérabilité aux changements climatiques d'infrastructures récréotouristiques qui jouent un rôle majeur dans la dynamique socioéconomique locale et sur le plan écologique. Cette aide permettra aussi à la Ville de se doter d'un plan à long terme pour adapter ses infrastructures aux changements climatiques. »

Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Faits saillants :

Les projets retenus résultent de besoins identifiés par le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et certains organismes municipaux dans le cadre de demandes formulées au Bureau de projets en érosion et submersion côtières, coordonné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Le Bureau de projets en érosion et submersion côtières joue un rôle clé en renforçant le soutien aux organismes municipaux. Il offre un accompagnement complémentaire aux programmes gouvernementaux existants.

Liens connexes :

Plan de mise en œuvre 2024-2029 du Plan pour une économie verte 2030

Bureau de projets en érosion et submersion côtières

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Mélina Jalbert, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 418 803-2351; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746