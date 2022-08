WINDSOR, ON, le 18 août 2022 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont déterminées à protéger les communautés contre les stupéfiants illicites.

Le 1er août 2022, un camion utilitaire est arrivé au Canada par le point d'entrée du pont Ambassador à Windsor, en Ontario, et a été renvoyé dans la zone des inspections secondaires. Lors de l'inspection de la cabine, les agents des services frontaliers ont découvert un sac de sport contenant 28 briques de cocaïne présumée, pesant environ 30 kg.

L'ASFC a arrêté le conducteur et le passager et procédé à la saisie des stupéfiants présumés. La GRC a pris possession des preuves et amené les individus en détention.

La GRC a pris en charge l'enquête et a officiellement accusé Narinder Singh, âgé de 50 ans, et Harpreet Singh, âgé de 31 ans, tous deux de Winnipeg, au Manitoba, des infractions suivantes :

Importation de cocaïne, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

La date prévue pour leur prochaine audience est le 19 septembre 2022, à la Cour de justice de l'Ontario, à Windsor, en Ontario.

L'enquête se poursuit.

Citations

« L'ASFC est la ligne de front du Canada - et des saisies comme celle-ci montrent sans aucun doute que nos efforts pour prévenir la criminalité et empêcher la contrebande illégale de circuler dans nos rues portent leurs fruits. Je tiens à féliciter les employés de l'ASFC de leur excellent travail visant à assurer la sécurité de nos communautés. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Il s'agit d'un bel exemple du travail diligent de nos agents pour éliminer les drogues de nos collectivités. Grâce à la collaboration continue entre l'ASFC et la GRC, nous continuerons de protéger les Canadiens. »

- Joe McMahon, directeur de district, Opérations du pont Ambassador, Agence des services frontaliers du Canada

« Les membres du Programme d'intégrité des frontières de la GRC protègent notre frontière en prévenant, en détectant et en déjouant la criminalité transfrontalière. Cette enquête est un autre excellent exemple de la collaboration entre la GRC et l'ASFC qui permet d'assurer la sécurité de nos collectivités en empêchant la vente de drogues illicites dans nos rues. »

- Shawn Boudreau, surintendant, officier responsable, Programme d'intégrité des frontières de la GRC, Division O

Faits en bref

La contrebande de stupéfiants et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites devant les tribunaux. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au pays.

peuvent entraîner des poursuites devant les tribunaux. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du et l'interdiction de revenir au pays. Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants, visitez le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada sur les saisies .

sur les saisies Si vous détenez des informations sur des activités transfrontalières douteuses , veuillez appeler à la ligne téléphonique de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060.

, veuillez appeler à la ligne téléphonique de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060. Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité; avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020; ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Division O de la Gendarmerie royale du Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], Ligne des médias : 1 877 761-5945 ou 613 957-6500