OTTAWA, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Le 23 juillet 2024, Khaled Hussein, un citoyen canadien et résident d'Edmonton, et Anjem Choudary, un citoyen britannique, ont été reconnus coupables au Royaume-Uni de plusieurs accusations en vertu de la Terrorism Act, la loi britannique sur le terrorisme.

La collaboration étroite entre les enquêteurs de l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Police fédérale dans la Région du Nord-Ouest et des partenaires d'application de la loi étrangers a permis de recueillir des éléments de preuve importants, de procéder aux arrestations initiales de ces individus et d'obtenir leur condamnation.

À propos de l'enquête

En octobre 2019, l'EISN de la Police fédérale de la GRC dans la Région du Nord-Ouest a entamé une enquête sur des individus en Alberta qui recrutaient des personnes, les radicalisaient et facilitaient leur participation à l'extrémisme violent.

Grâce au travail de cette équipe, Khaled Hussein, un citoyen canadien travaillant à une station-service d'Edmonton, a été identifié comme étant une personne d'intérêt.

L'EISN de la Police fédérale de la GRC a entrepris une enquête approfondie sur ses activités, qui comprenait une opération d'infiltration, et a découvert que Khaled Hussein était très impliqué dans l'Islamic Thinkers Society (ITS), aussi connue sous le nom d'Al-Mouhajiroun (ALM).

Plusieurs anciens adeptes d'ALM ont été associés à des complots terroristes, dont le meurtre de cinq personnes sur le pont Westminster le 22 mars 2017 et un attentat ayant fait huit morts le 3 juin 2017 sur le pont de Londres.

Au cours de cette enquête intensive de trois ans, les membres de l'EISN de la Police fédérale de la GRC à Edmonton ont pu confirmer que Khaled Hussein diffusait de l'information de l'ITS/ALM à l'échelle mondiale au nom d'Anjem Choudary, un homme de 57 ans de Londres, et suivait les directives de celui-ci.

Anjem Choudary, un ressortissant britannique, a été condamné en 2016 en vertu de la Terrorism Act au Royaume-Uni pour avoir appelé des personnes à appuyer le groupe terroriste État islamique, où il a purgé une peine d'emprisonnement de cinq ans et demi.

Après avoir été mis au courant des liens de Khaled Hussein avec l'ITS/ALM et Anjem Choudary, les enquêteurs de l'EISN de la Police fédérale de la GRC ont communiqué avec le FBI et le NYPD aux États-Unis, et le groupe antiterroriste de la police métropolitaine au Royaume-Uni, où se déroulaient des enquêtes parallèles.

De l'information a été mise en commun entre tous les partenaires pour faire avancer chaque enquête.

En juin 2023, la GRC a découvert que Khaled Hussein projetait de se rendre d'Edmonton, en Alberta, à Londres, en Angleterre, et elle a immédiatement communiqué avec le groupe antiterroriste de la police métropolitaine.

Le 17 juillet 2023, Khaled Hussein a été arrêté à son arrivée à Londres par le groupe antiterroriste de la police métropolitaine et par la suite, des accusations ont été déposées contre lui en lien avec les infractions suivantes, conformément aux lois du R.‑U. :

art. 11 Terrorism Act - Membership in a proscribed organization (membre d'une organisation proscrite)

- Membership in a proscribed organization (membre d'une organisation proscrite) art. 49 Notice - Regulation of Investigatory Powers Act (loi réglementant les pouvoirs d'enquête)

Anjem Choudary a aussi été appréhendé par groupe antiterroriste de la police métropolitaine le 17 juillet 2023 et les accusations suivantes ont par la suite été déposées contre lui :

art. 11 de la Terrorism Act - Membership in a proscribed organization (membre d'une organisation proscrite)

- Membership in a proscribed organization (membre d'une organisation proscrite) art. 12 de la Terrorism Act - Addressing meetings to encourage support of a proscribed organization (discours lors de réunions pour appeler à l'appui d'une organisation proscrite)

- Addressing meetings to encourage support of a proscribed organization (discours lors de réunions pour appeler à l'appui d'une organisation proscrite) art. 56 de la Terrorism Act - Directing a terrorist organization (direction d'une organisation terroriste)

Les éléments de preuve recueillis au Canada par la GRC ont été présentés devant le tribunal lors du procès des deux hommes et se sont révélés être essentiels à l'obtention de leurs condamnations.

Le 23 juillet 2024, Khaled Hussein et Anjem Choudary ont été déclarés coupables de toutes les infractions dont ils étaient accusés.

La Police fédérale de la GRC est résolue à travailler en collaboration avec des organismes nationaux et internationaux afin d'assurer la sécurité de la population canadienne et de protéger ses intérêts, au pays et à l'étranger.

« Cette enquête illustre parfaitement comment l'échange d'information et de renseignements et la collaboration entre pays sont essentiels pour freiner la propagation de l'extrémisme et de la radicalisation, a indiqué la commissaire adjointe Lisa Moreland de la Police fédérale de la GRC dans la Région du Nord-Ouest. Cela sert de rappel que l'extrémisme peut prendre racine dans les endroits les plus improbables et qu'il faut tous rester vigilants. »

Si vous êtes témoin de quelque chose, signalez-le. Si vous craignez qu'une personne envisage ou prévoie de commettre un acte de violence ou d'aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, ou qu'elle s'y prépare, veuillez communiquer avec votre service de police local. Il est important de faire votre signalement rapidement pour empêcher quelqu'un de commettre un acte criminel.

Si vous préférez communiquer directement avec la GRC, vous pouvez transmettre des renseignements non urgents au Réseau info-sécurité nationale de la GRC par téléphone (1‑800‑420‐5805) ou en ligne (https://grc.ca/signalez-le).

Les observations et les signalements qui nous sont utiles proviennent souvent de personnes n'ayant que des soupçons concernant des activités suspectes. Votre signalement peut s'avérer être celui qui aide les services de police à détecter et prévenir une attaque extrémiste violente.

