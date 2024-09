OTTAWA, ON, le 9 juill. 2024 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est heureuse d'annoncer les gagnants du concours « Nommez un poulain » 2024 et leur proposition.

Les jeunes âgés de 14 ans et moins ont encore une fois été nombreux à participer au concours, tout comme des classes de partout au pays. Nous avons reçu plus de 1 600 propositions individuelles et plus de 200 propositions provenant d'écoles. Nous avons aussi choisi une proposition parmi celles reçues lors de la journée portes ouvertes du Carrousel en février dernier.

« Cette année, nous avons recommencé au début de l'alphabet en cherchant des noms commençant par la lettre A. Notre équipe a été impressionnée par toute la considération que les enfants ont accordée à leur proposition, dont trois en l'honneur d'un être cher. Le nom Abby a été choisi par un garçon qui voulait rendre hommage à sa petite sœur qui a bravement lutté contre le cancer en 2021. Le nom Abel a été choisi en mémoire du gendarme auxiliaire Frederick Abel de la GRC, décédé dans l'exercice de ses fonctions en 1986 lors d'une collision avec un véhicule dont le conducteur était ivre. Finalement, Avery a été choisi en souvenir du sergent Jason Avery de la GRC, membre du Groupe tactique d'intervention, décédé dans l'exercice de ses fonctions en 2022. »

Surintendant Kevin Fahey, officier responsable du Carrousel et du Patrimoine

Cette année, les noms retenus seront donnés à 10 poulains nés récemment à la ferme d'élevage de la GRC à Pakenham (Ontario). Voici la liste des propositions gagnantes :

Aaniin - Jacqueline, Trenton ( Ontario )

( ) Abby - Shawn, Arnprior ( Ontario )

( ) Abel - Ethan, Grand Tracadie (Île-du-Prince-Édouard)

(Île-du-Prince-Édouard) Acadia - Piper, Cole Harbour (Nouvelle-Écosse)

(Nouvelle-Écosse) Admiral - Olivia, New Westminster (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Alfie - Mabli, Toronto ( Ontario ) (gagnante de la journée portes ouvertes)

( ) (gagnante de la journée portes ouvertes) Astro - Eleanor, Saint-Jean-Sur Richeleau (Québec)

Asher - Colton, St. John (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Avery - Nom proposé par une classe de l'École Macneill (classe mixte 4e et 5e années) Dauphin ( Manitoba )

) Avro - Keenan, Craik ( Saskatchewan )

Les gagnants du concours recevront un fer à cheval du Carrousel de 2024, une photo du poulain qu'ils ont nommé et un certificat signé par le commissaire de la GRC.

La GRC élève des chevaux depuis plus de 80 ans. En plus d'être un des plus importants éleveurs accrédités de Hanovriens au pays, son programme d'élevage est reconnu dans le monde entier et certains des plus beaux chevaux au Canada en sont issus.

Pour en savoir plus sur le concours ou le célèbre Carrousel, visitez le site Web de la GRC : GRC.ca.

