TORONTO, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Vaccine Hunters Canada de Toronto, en Ontario, a reçu un Prix pour le bénévolat du Canada dans la catégorie Leadership communautaire, qui lui a été décerné par la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, lors d'une cérémonie qui a eu lieu à Ottawa, en Ontario, le 5 décembre 2022.

Ce prix vise à reconnaître le travail accompli par Vaccine Hunters Canada, qui a aidé les Canadiens admissibles à prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID‑19 et à s'y retrouver dans la grande quantité de renseignements provenant de nombreuses sources. Vaccine Hunters Canada choisira un organisme sans but lucratif, qui recevra une subvention de 5 000 $.

Les Prix pour le bénévolat du Canada rendent hommage aux leaders communautaires, aux organismes sans but lucratif, aux entreprises sociales et aux entreprises qui ont grandement contribué à améliorer la vie d'autres personnes. Les lauréats sont très actifs dans leur collectivité et inspirent les Canadiens à changer les choses en faisant du bénévolat.

Le prochain appel de candidatures sera lancé à l'hiver 2023. Les lauréats peuvent être des particuliers qui font du bénévolat, des groupes de bénévoles, des entreprises socialement responsables, des entreprises sociales ou des organismes sans but lucratif.

Les lauréats peuvent choisir un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, qui recevra une subvention. Pour les lauréats régionaux, la subvention est de 5 000 $, tandis que pour le lauréat du Prix Thérèse Casgrain pour l'engagement de toute une vie, elle est de 10 000 $.

« Les histoires et les réussites des lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada sont réellement inspirantes, et c'est un honneur de souligner et de célébrer leurs réalisations. Je tiens également à remercier sincèrement tous les bénévoles de toutes les régions du Canada, qui continuent de trouver de nouvelles façons de changer les choses dans leur collectivité. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

