GATINEAU, QC, le 19 mars 2025 /CNW/ - L'économie des soins, qu'ils soient rémunérés ou non, permet d'offrir des soins essentiels à toutes les générations, y compris aux parents, aux grands-parents, aux enfants et aux nombreux adultes qui en ont besoin en raison d'une incapacité ou d'une maladie chronique.

Reconnaissant l'importance du travail rémunéré et non rémunéré associé aux soins et la nécessité de veiller au bien-être de toutes les générations, le ministre de l'Emploi et des familles, l'honorable Steven MacKinnon, a annoncé aujourd'hui la mise sur pied d'une nouvelle table sectorielle sur l'économie des soins, qui conseillera le gouvernement sur ce qu'il est possible de faire pour appuyer l'économie des soins.

Les travaux porteront sur la mise en place de mesures visant à améliorer les conditions de travail des personnes qui procurent des soins (rémunérés ou non), à les soutenir, de même que les bénéficiaires des soins et les groupes en quête d'équité, et à remédier aux disparités régionales dans l'économie des soins.

Les membres consisteront en des spécialistes de l'économie des soins, représentant différentes perspectives, et leur première réunion est prévue au printemps 2025. Voici ceux et celles qui sont nommés pour le moment :

Mitzie Hunter , présidente

, présidente Pat Armstrong, membre

Ayla Azad , membre

, membre Morna Ballantyne , membre

, membre Peter Dinsdale, membre

Jodi Hall , membre

, membre James Janeiro, membre

Jeff Moat , membre

, membre Ito Peng , membre

, membre Caroline Senneville , membre

, membre Sharleen Stewart , membre

, membre Siobhán Vipond, membre

La Table sectorielle sur l'économie des soins s'ajoute aux investissements sans précédent effectués par le gouvernement du Canada pour renforcer l'infrastructure sociale. Ces investissements ont notamment donné lieu à des améliorations dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, à un soutien fiscal accru pour les aidants naturels (crédit canadien pour aidant naturel), et à un meilleur accès aux soins de longue durée et à d'autres services de soins continus (accords pour vieillir dans la dignité, signés avec chaque province et territoire).

Les travaux du groupe s'harmonisent à ceux du Conseil national des aînés, qui agit à titre de groupe expert et a recommandé des mesures au gouvernement afin de mieux soutenir les Canadiens qui désirent vieillir chez eux, dans leur collectivité, le plus longtemps possible.

Citations

« Les gouvernements prennent de meilleures décisions en matière d'économie et de politiques sociales lorsqu'ils écoutent les experts. La table sectorielle offrira au gouvernement un savoir de premier plan qui lui permettra de mieux appuyer l'économie des soins, comprendre les contributions apportées par les aidants canadiens rémunérés et non rémunérés et soutenir les familles et les futures générations. »

- Le ministre de l'Emploi et des familles, l'honorable Steven MacKinnon

« Les aidants naturels et les travailleurs de la santé aident les Canadiens à vivre dans le confort et la dignité, en toute sécurité. La signature des accords "Vieillir dans la dignité" avec les provinces et les territoires permet de financer de manière durable les soins de longue durée, les soins à domicile et les soins communautaires. La table sectorielle est un autre jalon dans l'amélioration des soins de santé pour tous les Canadiens. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Kamal Khera

Faits en bref

Bien que la table sectorielle sur l'économie des soins ne remplace pas la collaboration entre les administrations provinciales, territoriales et autochtones, les conseils qu'elle offrira à la ministre des Aînés tiendront compte de certains aspects géographiques et représenteront une diversité de perspectives.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles mesures afin de mieux résoudre les difficultés qui touchent l'économie des soins. Y figurent notamment la table sectorielle et la promesse de mener des consultations en vue d'élaborer une stratégie nationale sur la prestation de soins.

Liens connexes

