Une nouvelle séquence de grève à la résidence pour aîné-es Les Jardins de Renoir

LAVAL, QC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Devant l'attitude déplorable de leur employeur, le groupe Cogir, les travailleuses et les travailleurs du centre d'hébergement privé Les Jardins de Renoir lancent une deuxième séquence de grève d'une durée de sept jours. Durant cette période, tous les services essentiels requis par la loi seront assurés.

Les quelque 80 travailleuses et travailleurs tentent de renouveler leur convention collective depuis le printemps 2023. Le groupe Cogir s'entête à mettre sur la table des conditions salariales qui les maintiennent dans la précarité. Ainsi, plusieurs catégories d'emploi touchent des salaires qui dépassent à peine le seuil du salaire minimum. Pourtant, ce sont ces salarié-es qui, jour après jour, assurent les soins aux résidentes et aux résidents. Ces derniers déboursent d'ailleurs d'importantes sommes d'argent pour leurs loyers, en plus des services de soins à la carte qui peuvent représenter plusieurs centaines de dollars en surplus chaque mois.

Le propriétaire des Jardins de Renoir ne peut donc prétendre que sa situation financière actuelle constitue un frein pour verser un salaire décent à ses employé-es. La propriété de cette résidence résulte d'un partenariat entre le géant québécois de l'immobilier Cogir et Welltower, une compagnie américaine cotée en Bourse dont la valeur totale des actions est évaluée à près de 50 milliards de dollars !

Un modèle d'affaires déplorable

« Nous, les travailleuses et les travailleurs des Jardins de Renoir, ne demandons qu'un juste retour pour notre travail », souligne la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement du Grand Montréal-CSN, Véronique Girouard.

« Pour ces entreprises milliardaires, la moindre des choses est d'offrir des conditions de travail décentes à leurs employé-es. Il y a une limite à s'enrichir sur le dos de ses travailleuses et travailleurs et sur celui des aîné-es », dénonce la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« Voici un autre exemple frappant des limites du modèle d'affaires des résidences privées où des propriétaires mettent leurs profits bien loin devant les conditions de travail de leurs employé-es, ajoute la vice-présidente responsable des secteurs privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Lucie Longchamp. De plus, au cours des dernières semaines, plusieurs places en résidence ont été fermées, et ce, sans préavis raisonnable pour les aîné-es et leurs familles. Ces gens n'en seraient pas là en plein mois de janvier si le Québec se dotait d'un programme entièrement public », précise la dirigeante.

« Les travailleuses et les travailleurs des Jardins de Renoir peuvent compter sur l'appui indéfectible des quelque 100 000 membres du conseil central et de toute la CSN dans leur lutte contre ces deux compagnies milliardaires », termine Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

Négociation à l'échelle du Québec

Les pourparlers aux Jardins de Renoir s'inscrivent dans le cadre de la négociation coordonnée des centres d'hébergement privés (CHP), qui a déjà donné lieu à plus d'une trentaine d'ententes.

