Une nouvelle Politique internationale du Québec : Un Québec qui agit par lui-même et pour lui-même

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Christine Fréchette, et le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, ont lancé aujourd'hui la nouvelle Politique internationale du Québec.

Alors que l'ordre international est profondément transformé par les tensions géopolitiques, la montée du protectionnisme, les enjeux de sécurité et la course aux technologies stratégiques, les nations qui réussissent le mieux sont celles qui parlent d'une voix claire, défendent par elles-mêmes leurs intérêts et prennent leur place là où les décisions se prennent. Le Québec entend faire de même.

Un Québec fiable dans un monde en bouleversement établit les priorités qui guideront l'action du Québec sur la scène internationale au cours des prochaines années. Cette politique vise à renforcer notre influence économique, à promouvoir plus activement la place du français et de la culture québécoise, à nous affirmer davantage sur des thèmes cruciaux, tels que les minéraux critiques et stratégiques et l'intelligence artificielle, et à établir un rapport de force renouvelé avec le gouvernement fédéral. La politique mobilisera plus que jamais le réseau des représentations du Québec à l'étranger et dans le reste du Canada comme un levier d'influence et de diplomatie économique, scientifique et culturelle.

La Politique de l'intérêt national

Tout en réitérant l'importance fondamentale de la doctrine Gérin-Lajoie, la nouvelle Politique internationale du Québec ajoute le principe de l'intérêt national : dorénavant, le Québec s'affirmera et posera des gestes à l'international sur tout enjeu qui concerne son intérêt national. Celui-ci comprend notamment la prospérité économique, la vitalité du français, le rayonnement culturel, la sécurité des Québécoises et des Québécois ainsi que la protection de l'intégrité de l'État et du territoire québécois.

Ainsi, l'action internationale ne se limite pas à s'affirmer à l'intérieur des compétences du Québec à l'étranger; elle concerne tout ce qui touche son intérêt national. Elle agit comme un levier central pour affirmer ses priorités et défendre ses intérêts dans un environnement mondial plus concurrentiel.

Une diplomatie adaptée au nouveau contexte mondial

La politique permet de s'assurer que les intérêts du Québec sont portés par lui-même partout où ils doivent l'être. Elle s'articule ainsi autour de trois grands axes :

Diversifier les échanges, sécuriser les chaînes d'approvisionnement et renforcer la résilience économique du Québec. Cela se traduira notamment par la multiplication de canaux de communication directs, sans intermédiaire, avec les gouvernements étrangers d'une importance stratégique pour le Québec.

Renouveler la diplomatie québécoise pour mieux défendre ses intérêts dans le nouveau contexte mondial. Cela se fera, par exemple, en exigeant d'être impliqué étroitement dans les négociations de traités internationaux portant sur différents enjeux qui concernent son intérêt national. Au besoin, s'il juge que son niveau de participation n'était pas suffisant, le Québec pourrait même se déclarer non lié à un traité international et refuser d'adapter son cadre législatif ou réglementaire pour le mettre en œuvre.

Affirmer l'identité du Québec. Le Québec entend notamment mobiliser son réseau de représentations à l'étranger et dans le reste du Canada pour promouvoir et défendre sa langue, sa culture et les valeurs qui fondent son modèle de société, qui est distinct du multiculturalisme canadien.

Citations :

« Le Québec n'est pas un État fédéré comme les autres. Nous sommes une nation avec une identité forte, une seule langue officielle, le français, une culture distincte et des intérêts qui nous sont propres. Dans un contexte mondial en profonde transformation, nous avons la responsabilité de défendre nous-mêmes ce qui fait notre force. Notre nouvelle politique internationale réaffirme une chose : partout où l'avenir économique, culturel et linguistique du Québec se joue, le Québec sera présent, actif et influent. Parce que personne ne défendra mieux les intérêts des Québécois que les Québécois eux-mêmes. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Nous faisons le choix d'une diplomatie proactive et pragmatique ainsi que d'un autonomisme pleinement assumé, guidés par l'intérêt national du Québec. Cela signifie être présents là où les décisions se prennent, défendre nos intérêts économiques et stratégiques avec détermination, et faire entendre la voix du Québec sur les grands enjeux de notre époque, qu'il s'agisse d'innovation, de sécurité ou de culture. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

La dernière Politique internationale du Québec a été adoptée en 2017, et la Vision internationale en 2019.

L'élaboration de la politique s'appuie sur des centaines d'heures de consultations menées auprès d'organisations issues de nombreux secteurs. Cette démarche a permis de tenir compte des priorités et de l'expertise des acteurs québécois dans le but de doter le Québec d'une politique internationale adaptée aux réalités d'aujourd'hui.

Liens connexes :

Pour consulter la Politique internationale du Québec :

www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/politique-internationale-quebec.

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SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]; Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438-821-6755; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]