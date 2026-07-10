4,5 M$ pour améliorer l'accès aux services de santé mentale en langue anglaise

QUÉBEC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, annonce un soutien de 4,5 M$ sur 3 ans pour financer 22 projets visant à améliorer les services en santé mentale en langue anglaise.

Les projets soutenus permettront d'accroître la capacité des organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine de la santé mentale à améliorer les services existants ou à en créer de nouveaux pour les Québécoises et les Québécois d'expression anglaise. Ils favoriseront aussi une meilleure complémentarité avec les services publics et un réseau plus intégré. Ces projets contribueront également à élargir l'offre de services, à améliorer la qualité et à rejoindre un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois d'expression anglaise. À plus long terme, ces services contribueront à renforcer la vitalité de ces communautés.

Citations :

« Notre gouvernement a à cœur d'assurer la disponibilité et la continuité des soins en santé mentale pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. C'est un pas important vers un meilleur accès aux services, car ces projets sont porteurs de solutions à long terme pour assurer le soutien en santé mentale pour ces communautés, et ce, dans plusieurs régions du Québec. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« L'accès à des services de santé mentale adaptés et près de chez soi fait toute la différence pour aller chercher de l'aide au bon moment. En appuyant ces organismes qui connaissent leur communauté, nous rapprochons les services des personnes qui en ont besoin et nous renforçons un filet essentiel, en complémentarité avec notre réseau public. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance.

« Chaque personne au Canada mérite d'avoir accès à des services de santé mentale de qualité, adaptés à sa réalité et à ses besoins. Grâce à cet investissement, nous agissons concrètement pour garantir que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à des soins et des services de santé mentale de qualité, dans leur langue. »

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Faits saillants :

Un total de 22 OBNL ont été sélectionnés par cet appel de projets et se partageront un soutien financier de 1,5 M$ par année, pour 3 ans.

De ceux-ci, 16 étaient déjà subventionnés par le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise (SRQEA), assurant ainsi la continuité des services offerts. Cinq nouveaux organismes s'y ajoutent.

En plus des 21 organismes offrant des services de proximité, le soutien financier permettra à Community Health and Social Services Network (CHSSN) de poursuivre l'accompagnement des OBNL retenus pour assurer le déploiement du réseau de services, en collaboration avec le SRQEA.

Cet appel de projets s'inscrit dans le cadre du programme Renforcer la vitalité des communautés d'expression anglaise du Québec.

L'Entente Canada-Québec relative à la mise en œuvre du plan d'action pour les langues officielles - 2024-2025 à 2027-2028 permet le financement d'une partie de cet appel de projets soutenu par les crédits de transfert du SRQEA.

Lien connexe :

Pour consulter la liste des projets sélectionnés, rendez-vous sur Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438 821-6755; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]