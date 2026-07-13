Près de 1 M$ pour soutenir les initiatives qui contribuent à la lutte contre le racisme

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le Bureau de coordination de la Lutte contre le racisme présente les projets sélectionnés dans le cadre de l'appel de projets visant à encourager les collaborations interculturelles et la lutte contre le racisme en suscitant des partenariats innovants entre le milieu des arts et celui des affaires.

Un total de 11 projets présentés par des organismes œuvrant dans différentes régions du Québec ont été sélectionnés et se partagent une somme de 990 000 $. Ces projets favoriseront le développement économique, les partenariats ethnoculturels et la cohésion sociale.

Rappelons que l'appel de projets visait à :

accroître le maillage et la concrétisation de partenariats culturels et d'affaires entre les minorités visibles et ethnoculturelles et la population majoritaire québécoise;

rendre attractives les collaborations interculturelles dans les milieux d'affaires et des arts, et y encourager la représentativité des personnes des minorités visibles et ethnoculturelles;

renforcer la cohésion sociale et la vitalité économique et culturelle du Québec.

Cette initiative du Bureau de coordination de la Lutte contre le racisme s'inscrit dans le cadre des engagements gouvernementaux visant à promouvoir la pleine participation de toutes et de tous à la société québécoise et à créer des ponts entre ses différentes communautés.

Faits saillants :

Les projets sélectionnés bénéficient d'une subvention maximale de 100 000 $.

Ces projets visent tous, chacun à leur façon, à augmenter la représentativité des membres des minorités visibles et ethnoculturelles dans les sphères économique et culturelle.

Ils permettent en outre : de réduire les obstacles persistants rencontrés par les minorités visibles et ethnoculturelles dans les milieux d'affaires et les entreprises culturelles; d'améliorer le sentiment de sécurité, d'appartenance et de participation des personnes issues de ces groupes; de contribuer à l'évolution des pratiques sociales vers une plus grande équité et un meilleur vivre-ensemble.

Le Groupe d'action contre le racisme a déposé le 2 février 2026 son Bilan final des réalisations et des avancées du Groupe d'action contre le racisme .

. On peut y lire que les 25 actions proposées dans le rapport Le racisme : Tolérance zéro ont été réalisées.

Liens connexes :

Pour consulter la liste des projets sélectionnés : Appel de projets destinés aux minorités visibles et ethnoculturelles dans le cadre de la lutte contre le racisme

Pour en savoir plus sur la lutte contre le racisme au Québec, consultez Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source: Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438-821-6755; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]