Mission du ministre Skeete en Belgique - Le Québec intensifiera son action diplomatique auprès des institutions européennes

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Quelques semaines après le dépôt de la nouvelle Politique internationale du Québec, le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, annonce que le Québec réoriente le mandat de sa représentation de Bruxelles afin qu'elle intensifie son action diplomatique auprès des institutions européennes. Elle portera dorénavant le nom de Délégation générale du Québec à Bruxelles et pour les institutions européennes.

Lors de la présentation de la nouvelle Politique internationale du Québec par la première ministre, Christine Fréchette, le 16 juin dernier, celle-ci avait affirmé que le Québec entendait désormais entretenir des canaux de communication directs avec les États étrangers sur tous les domaines qui concernent son intérêt national, en plaidant que personne n'était mieux placé que le Québec pour défendre ses intérêts sur la scène internationale. Le nouveau mandat de la représentation de Bruxelles s'inscrit en droite ligne avec cette nouvelle orientation nationaliste.

Le ministre Skeete a effectué cette annonce dans le cadre d'un déplacement à Bruxelles du 14 au 16 juillet au cours duquel il a multiplié les rencontres auprès de partenaires stratégiques pour le Québec en Europe.

Il a notamment rencontré la directrice de la politique de sécurité au sein de la Division des affaires politiques et de la politique de sécurité de l'OTAN, Carmen Romero, ainsi que la secrétaire générale adjointe pour l'industrie de la défense, l'innovation et l'armement de l'OTAN, Tarja Jaakkola. Il s'agissait de la toute première fois qu'un ministre du gouvernement du Québec rencontrait officiellement des dirigeants de l'alliance atlantique. Ces rencontres ont permis au ministre de positionner les entreprises québécoises du secteur de la défense et des minéraux critiques directement auprès de l'OTAN.

Au cours de cette mission, le ministre Skeete s'est également entretenu avec plusieurs représentants politiques, institutionnels et diplomatiques, dont Joost Korte, envoyé spécial pour le partenariat Canada-Union européenne auprès de la présidente de la Commission européenne, Jonathan Wilkinson, ambassadeur désigné du Canada auprès de l'UE, Javier Moreno Sanchez, eurodéputé et rapporteur sur l'Accord économique et commercial global du Parlement européen, Delphine Pronk, directrice générale pour les Amériques au Service européen pour l'action extérieure, Jean-Luc Trullemans, directeur de l'European Space Security and Education Centre, de même que Willy Borsus, président du Parlement wallon, et Maxime Prévot, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique.

Le ministre a également profité de son passage pour rencontrer des acteurs-clés des secteurs économiques permettant de renforcer les relations avec l'Europe. Il a notamment rendu visite aux équipes de la Belgian Security & Defence Industry (BSDI) d'Agoria, la plateforme centrale pour les entreprises du secteur de la défense en Belgique, de Nexova, centre d'excellence en matière de cybersécurité et de Pôle Mecatech, pôle de compétitivité wallon actif dans les sciences de l'ingénierie.

Pour l'ensemble de ces rencontres, le ministre était accompagné de M. Marc Parent, nouvellement nommé par la première ministre Fréchette en tant qu'émissaire spécial du gouvernement du Québec pour le marché de la défense. Dans le contexte géopolitique actuel, où les pays européens augmentent leurs budgets en défense de façon exceptionnelle, ils ont tous les deux profité de ces rencontres de haut niveau pour positionner les entreprises québécoises et envoyer le message que le Québec a tous les atouts nécessaires pour aider ses alliés.

Citation :

« Dans un contexte mondial en bouleversement, le Québec doit agir maintenant et être proactif. En renforçant le mandat de notre Délégation générale à Bruxelles auprès des institutions européennes, notre gouvernement pose un geste clair : le Québec est un partenaire fiable et présent sur le territoire européen et à l'international. Cette nouvelle désignation traduit notre volonté de faire de Bruxelles un point d'ancrage stratégique pour le Québec en Europe. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

Depuis 1972, la Délégation générale du Québec à Bruxelles fait la promotion des intérêts du Québec auprès des gouvernements de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, en plus de soutenir les entreprises et les organismes québécois dans leurs activités. Ces activités feront toujours partie du mandat de la délégation.

Ce déplacement fait suite à la mission de décembre 2025, au cours de laquelle le ministre a signé un accord de coopération avec le Comité européen des régions, une entente stratégique qui positionne le Québec comme partenaire privilégié de l'Europe régionale, avec une coopération élargie couvrant des secteurs clés comme l'économie, la culture, l'éducation, l'environnement et la transition énergétique.

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SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Conseillère politique, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 581-996-6857; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]