Une nouvelle étape franchie vers le développement de la portion sud de l'Îlot Voyageur

MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a octroyé un mandat à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) afin de réaliser une étude de préfaisabilité qui lui permettra d'orienter et d'encadrer le développement de la portion sud de l'Îlot Voyageur.

« Notre administration a la volonté de proposer un projet structurant dans la portion sud de l'Îlot Voyageur, qui saura répondre aux préoccupations urbaines, environnementales et sociétales des Montréalaises et Montréalais. L'idée de faire de cet endroit phare du Quartier latin un bâtiment à usage mixte nous anime et c'est pourquoi le pas franchi aujourd'hui est si important », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La localisation exceptionnelle de l'Îlot Voyageur, à proximité de la station de métro Berri-UQAM, de la Grande Bibliothèque, de l'Université du Québec à Montréal, de nombreuses salles de spectacles et du parc Émilie-Gamelin, en fait un lieu idéal pour contribuer à nos objectifs ambitieux en matière d'habitation sociale et abordable », a ajouté Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au sein du comité exécutif.

Le mandat de la SHDM comprend l'élaboration d'un programme fonctionnel et d'un budget, d'un avant-projet et d'une analyse de pré-faisabilité technique, la définition d'un nouveau zonage avec l'arrondissement de Ville-Marie, ainsi qu'un appel à manifestation d'intérêt pour le développement de la portion sud de l'Îlot Voyageur. Le projet à venir pourrait constituer un pôle civique avec la mairie d'arrondissement, les services à la population et les bureaux administratifs de l'arrondissement de Ville-Marie, ainsi qu'un pôle de bureaux administratifs. Il pourrait aussi inclure un volet social et abordable. L'analyse d'avant-projet devra proposer des solutions éprouvées et innovantes qui contribueront à la performance énergétique des bâtiments, à l'économie d'énergie et la protection de l'environnement.

« La SHDM a développé une expertise unique dans la mise en valeur de sites urbains, en adaptant ses interventions à chaque situation et aux besoins spécifiques du quartier. Le mandat octroyé aujourd'hui par la Ville permettra de nous impliquer dans un secteur que nous connaissons bien. Le projet de l'Îlot Voyageur sera assurément une pièce maîtresse du Quartier latin et nous sommes très heureux d'y participer », a assuré Nancy Shoiry, directrice générale de la SHDM.

Rappelons que la portion sud de l'Îlot Voyageur accueillera, à compter du 1er septembre, un projet pilote de livraison urbaine, dont l'objectif est de réduire l'impact environnemental du dernier kilomètre de livraison au centre-ville, grâce à des vélos cargos électriques.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Camille Bégin, Relationniste, Division des relations médias, 514 872-2921, camille.begin@ville.montreal.qc.ca; Leslie Molko, SHDM, 514 347-8584