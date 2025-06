La Ville de Montréal acquiert le 1960, rue Parthenais pour un futur projet d'habitation hors marché

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce l'acquisition de la propriété située au 1960, rue Parthenais grâce à son droit de préemption, en vue d'y développer un projet de logements hors marché. D'ici à ce que le projet d'habitation se réalise, la Ville souhaite préserver la vocation culturelle du site et assurer une transition harmonieuse jusqu'à sa démolition éventuelle.

Maintien provisoire de l'occupation artistique

Afin de soutenir les artistes actuellement sur place, un bail pour une occupation temporaire de deux ans a été conclu avec l'organisme à but non lucratif Station culture qui assurera la gestion des lieux.

« Nous sommes heureux de contribuer à maintenir les artistes dans les lieux pendant cette période de transition », a déclaré Ericka Alneus, responsable de la culture au comité exécutif.

Le droit de préemption permet à la Ville d'acquérir des sites stratégiques dans tous les arrondissements. Sur ce terrain, une densification est envisagée pour répondre aux besoins criants en logements abordables dans le quartier.

« Cette nouvelle acquisition illustre une fois de plus notre volonté d'agir concrètement face à la crise du logement. C'est un geste fort pour maintenir l'abordabilité à Montréal », a affirmé Benoit Dorais, responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques au comité exécutif.

