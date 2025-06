Montréal se dote du Plan économique 2030

MONTRÉAL, le 23 juin 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière de dévoiler le Plan économique 2030. La Ville se dote ainsi d'un cadre stratégique pour prioriser et orienter ses interventions et garantir une croissance économique harmonieuse et durable pour Montréal.

Sous le thème « Un cadre audacieux pour une métropole prospère », le Plan permet de renforcer la cohérence et l'efficacité des efforts tout en consolidant les appuis et les synergies indispensables au succès de la métropole. Il repose sur la vision d'une ville ancrée dans un positionnement international de premier plan sur les scènes de la créativité, du haut savoir et de l'innovation. À l'échelle locale, le dynamisme des pôles d'emploi, la vitalité des artères commerciales et la singularité socioculturelle de la ville soutiennent le caractère inclusif et durable du développement des quartiers.

Sous réserve d'adoption par le conseil municipal et le conseil d'agglomération, la Ville de Montréal se dote d'un budget de 255 millions de dollars pour réaliser ce plan sur cinq ans, réparti selon quatre axes stratégiques :

53 M$ pour propulser le développement d'une économie verte;

81 M$ pour améliorer l'accès et la participation à la vie économique;

43 M$ pour renforcer le positionnement distinctif de Montréal à l'échelle locale, nationale et internationale;

78 M$ pour dynamiser les pôles économiques et commerciaux en transformation.

« Je suis fier de présenter le Plan économique 2030, un cadre stratégique qui soutient l'écosystème économique de la métropole et qui contribue en toute cohérence à la mise en œuvre de la vision globale de Montréal 2030. Cette nouvelle vision économique s'appuie sur des forces vives reconnues et éprouvées de la métropole, telles que l'intelligence artificielle, la créativité, la finance durable, les sciences de la vie, l'aérospatiale, ainsi que l'économie sociale et circulaire. Notre souhait est que ce développement économique stratégique permette de faire converger les efforts et de maximiser les retombées pour la collectivité et pour l'ensemble du Québec, et que Montréal renforce son modèle exemplaire d'économie inclusive, verte et résiliente », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Face à de nouveaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux, nous avons le devoir de repenser nos mécanismes et nos outils de développement. Ainsi, en nous appuyant sur les orientations énoncées dans le Plan économique 2030, nous mettons à profit les atouts de notre territoire, nos compétences et celles de nos partenaires, et surtout, nous soutenons la créativité de nos entrepreneurs afin de positionner Montréal comme un leader attractif et compétitif. J'ai la conviction qu'avec ce plan, nous établissons de solides bases qui nous permettront d'atteindre nos objectifs et de concrétiser nos ambitions en vue d'une économie prospère et tournée vers l'avenir », a soutenu Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique, au commerce et au design et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Véritable pièce maîtresse du développement économique de la métropole, le Plan économique 2030 s'appuie sur la vision du Plan stratégique Montréal 2030, en plus d'être accordé aux stratégies et plans existants, dont le plus récent Plan d'urbanisme et de mobilité 2050, la Stratégie centre-ville 2030, le Plan climat 2020-2030 ainsi que le Plan solidarité, équité et inclusion 2021-2025.

Le Plan économique 2030 intègre également des priorités communes avec le gouvernement du Québec dans le cadre de la Planification économique conjointe (PEC). Renouvelée sur une base régulière, cette Planification permet au gouvernement et à la Ville, grâce à une vision et des orientations stratégiques partagées, d'arrimer leurs interventions dans l'intérêt supérieur de l'économie de la métropole et du Québec.

Pour consulter le Plan économique 2030, rendez-vous sur le site web de la Ville de Montréal.

