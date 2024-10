Une mission réussie en France pour le premier ministre du Québec

QUÉBEC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, dressent un bilan positif de leur mission en France, un partenaire stratégique du Québec dans une multitude de domaines. Cette importante mission, qui s'est déroulée du 1er au 6 octobre, a été réalisée dans le cadre de leur participation au 19e Sommet de la Francophonie.

Mission du premier ministre François Legault

François Legault a eu le privilège d'être le premier dignitaire étranger reçu par le premier ministre de la République française, son homologue Michel Barnier. M. Legault s'est aussi entretenu avec l'ancien premier ministre et président du groupe Ensemble pour la République, Gabriel Attal. Par ailleurs, un premier entretien a eu lieu avec la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay.

Le premier ministre a également pu s'adresser aux ambassadeurs auprès de l'UNESCO réunis à l'invitation du gouvernement du Québec. Cette toute première prise de parole d'un premier ministre du Québec dans l'enceinte de l'UNESCO a porté sur l'engagement du Québec en faveur de la découvrabilité des contenus culturels francophones à l'ère du numérique.

Sur le plan économique, le premier ministre a rencontré plusieurs dirigeants d'entreprises québécoises et françaises, dont Alstom, Ubisoft, Safran et Thales. De plus, il a pris part à une discussion avec Schneider Electric, Saint-Gobain, Haropa Port, Boralex, Port de Québec, Brainbox et RTE sur les occasions d'accroitre les échanges entre la France et le Québec pour soutenir la transition énergétique. Il a également participé au forum économique FrancoTech qui était organisé dans le cadre du Sommet de la Francophonie. Le Québec était le partenaire principal de l'événement avec un kiosque rassemblant Boralex, CGI, Avantage Saint-Laurent, Lallemand et Brainbox ainsi qu'un groupe de startups piloté par Québec Tech. Le premier ministre François Legault a pu échanger avec le président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui en profiter pour visiter le Kiosque Québec. De nombreuses entreprises et startups québécoises ont donc profité de cette plateforme unique pour établir des partenariats stratégiques sur les marchés francophones.

Enfin, le premier ministre a profité de cette mission pour rencontrer des artistes québécois de renom, dont l'acteur et directeur artistique Serge Denoncourt et l'artiste multidisciplinaire anishinaabe Caroline Monnet.

Sommet de la Francophonie

Lors du 19e Sommet de la Francophonie, les 4 et 5 octobre, le premier ministre a consolidé les liens politiques et économiques du Québec avec les 87 autres États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il a effectué un plaidoyer fort en faveur de la promotion et de la valorisation de la langue française dans les domaines prioritaires pour le Québec, dont la découvrabilité des contenus francophones en ligne, le renforcement de l'espace économique francophone et la mobilisation de la jeunesse.

Lors d'une intervention lors d'une séance plénière, M. Legault a suggéré que l'Organisation internationale de la Francophonie s'implique dans des négociations avec les grandes entreprises du numérique afin qu'elles présentent davantage de contenu en français.

Mission de la ministre Martine Biron

À l'occasion de son déplacement, la ministre Martine Biron a pu mettre en lumière la coopération franco-québécoise en matière de jeunesse, l'une des priorités de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres tenue en avril dernier. Elle a ainsi coprésidé le 70e conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse et s'est entretenue avec le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Gil Avérous. De passage à l'Assemblée nationale française, elle a échangé avec le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

Dans le cadre des 1res Assises franciliennes de la francophonie, la ministre a été reçue par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Martine Biron s'est exprimée aux côtés de Mme Pécresse et de Mme Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation de Côte d'Ivoire, sur le rôle clé de la jeunesse francophone, et a rappelé l'importance de la coopération décentralisée au sein de la relation Québec-France.

La ministre a par ailleurs participé à la 45e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, qui rassemble les ministres responsables de la Francophonie des États et gouvernements membres de l'OIF. Elle a profité de cette tribune pour rappeler l'engagement continu du Québec en Francophonie et son soutien aux projets mis en œuvre par l'OIF en faveur de la langue française.

Martine Biron a également annoncé la création d'un réseau francophone pour l'égalité et les droits des femmes, aux côtés du secrétaire d'État chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux de la France, Thani Mohamed Soilihi, ainsi que de la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Salima Saa. Ce réseau visera à offrir un espace de concertation et de coordination rassemblant les instances consultatives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes des États et gouvernements francophones ayant un intérêt et un engagement communs pour la promotion des droits des femmes et des filles.

Citations

« Je suis très satisfait de l'atteinte des objectifs économiques, culturels et politiques du Québec durant cette importante mission. Il est essentiel pour le Québec de continuer à développer et à maintenir des liens solides à tous les niveaux avec son allié naturel qu'est la France. Notre économie, notre culture et nos valeurs sont intimement liées. Ces derniers jours m'ont également permis de mettre en valeur toute la contribution du Québec à la Francophonie. J'ai travaillé à établir des collaborations ancrées dans la langue et les valeurs que nous avons en partage, au bénéfice du Québec et de l'espace francophone. La langue française est un important vecteur de développement économique. Nous devons continuer de la protéger, pour l'avenir de notre nation. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le Sommet de la Francophonie a été fructueux pour le Québec. Nous y avons trouvé les alliés nécessaires pour continuer de faire avancer les intérêts des Québécoises et Québécois, notamment en matière de langue française. Je tiens aussi à féliciter les entreprises, artistes et organismes québécois présents au Sommet de la Francophonie qui ont fait rayonner notre expertise, notre savoir-faire et nos talents. Vous faites résonner nos valeurs et notre identité au sein de l'espace francophone. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Québec est membre de plein droit de l'OIF, seule organisation internationale où il jouit de ce droit. Au sein de l'OIF, il dirige sa propre délégation et s'exprime de façon complètement autonome.

Le Sommet est la plus haute instance de la Francophonie et a lieu tous les deux ans. Le Québec y est représenté par son premier ministre, qui y participe aux côtés des chefs des 87 autres États et gouvernements membres.

est la plus haute instance de la Francophonie et a lieu tous les deux ans. Le Québec y est représenté par son premier ministre, qui y participe aux côtés des chefs des 87 autres États et gouvernements membres. La Conférence ministérielle de la Francophonie a lieu chaque année et a pour objectifs de se prononcer sur les grands axes de l'action multilatérale francophone et de veiller à l'exécution des décisions prises par le Sommet. Le Québec y est représenté par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

La Francophonie constitue une tribune internationale unique pour le Québec, qui lui offre un accès privilégié à un vaste espace de coopération multilatérale et lui permet d'y faire rayonner ses intérêts, ses valeurs et son expertise.

La participation du Québec à la Francophonie est bénéfique. Au-delà de son importance pour la promotion de la langue française, la Francophonie représente un marché potentiel de 1,4 milliard d'habitants, plus de 20 % des échanges mondiaux de marchandises, et 16 % de la richesse mondiale. Selon une étude de 2020, chaque dollar que le Québec investit en Francophonie lui rapporte 2,18 $ de retombées économiques en retour.

En amont de la mission, le 26 septembre dernier, le premier ministre s'est entretenu, à Montréal, avec le président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l'occasion d'une visite de travail au Canada . À cette occasion, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine avait également pu s'entretenir avec le secrétaire d'État chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux de la France , M. Thani Mohamed Soilihi, sur les priorités respectives du Québec et de la France en Francophonie.

. À cette occasion, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine avait également pu s'entretenir avec le secrétaire d'État chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux de la , M. Thani Mohamed Soilihi, sur les priorités respectives du Québec et de la en Francophonie. En 2023, la France était le cinquième plus important partenaire international du Québec avec des échanges commerciaux de marchandises totalisant près de 5,9 G$, dont 2,1 G$ en exportations, ce qui en fait le troisième client en importance du Québec devant le Mexique. Les exportations vers la France représentent 1,7 % des exportations totales du Québec.

était le cinquième plus important partenaire international du Québec avec des échanges commerciaux de marchandises totalisant près de 5,9 G$, dont 2,1 G$ en exportations, ce qui en fait le troisième client en importance du Québec devant le Mexique. Les exportations vers la représentent 1,7 % des exportations totales du Québec. Le Québec arrive au second rang, derrière les États-Unis, pour le nombre de filiales françaises établies à l'étranger.

Près de 350 entreprises québécoises sont établies en France .

SOURCE Cabinet du premier ministre

Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier minister, 514 585-4451, [email protected]; Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition feminine, 581 997-0273, [email protected]; Information : Relations avec les medias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]