Laissez-passer grand public pour assister à la cérémonie d'hommage en l'honneur de Serge Fiori

QUÉBEC, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, confirme officiellement la tenue d'une cérémonie d'hommage national en l'honneur de Serge Fiori, le mardi 15 juillet à 15 h, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal.

Un nombre limité de laissez-passer pour assister à cette cérémonie sera offert au grand public dès le lundi 7 juillet, à 15 h. Pour tous les détails, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : https://www.placedesarts.com/evenement/hommage-national-serge-fiori.

Les organisateurs de ce moment de passage se sont assurés que tous les moyens technologiques ont été déployés afin d'empêcher que ces billets obtenus à titre gracieux soient vendus et deviennent une source de profit. Les personnes ayant acquis ces billets autrement que directement par le biais du lien menant à la billetterie de la Place des Arts seront identifiées et l'accès à la cérémonie leur sera refusé.

Cette cérémonie, organisée selon les volontés de la famille et en collaboration avec les proches de l'artiste, offrira à la population l'occasion de rendre un dernier hommage à un artiste et créateur qui a profondément marqué la culture québécoise et contribué à façonner notre paysage musical.

Registre de condoléances

Rappelons qu'un registre de condoléances a été mis à la disposition du public souhaitant transmettre un message à la famille de M. Serge Fiori. Il est disponible à l'adresse Québec.ca/condoléances.

SOURCE Cabinet du premier ministre

