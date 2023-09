HALIFAX, NS, le 19 sept. 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est déterminée à mettre fin à la circulation illégale de drogues à la frontière canadienne.

Le 29 août, des agents des services frontaliers au port d'Halifax ont procédé, avec l'aide d'agents du renseignement de l'ASFC, à l'examen d'un conteneur maritime à destination des Caraïbes. Au cours de l'examen, ils ont trouvé 345 sacs de cannabis présumé dissimulés au peu partout dans le conteneur.

Les 165 kilogrammes de cannabis présumé ont été remis à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). L'enquête est toujours en cours.

Cannabis : N'en apportez pas et n'en rapportez pas. Même si le cannabis est légal au Canada, la possession de cannabis sous toutes ses formes, y compris les huiles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans permis ou exception autorisée par Santé Canada, au moment de traverser la frontière constitue une infraction criminelle grave et passible d'arrestation et de poursuites.

Citation

« Cette saisie est la preuve du travail acharné et du dévouement indéfectible des agents de l'ASFC au port d'Halifax. Le ciblage et l'examen des conteneurs en partance du Canada nous permettent d'intercepter la contrebande de marchandises avant même qu'elle quitte le pays. Je suis extrêmement fier de toutes les personnes qui ont participé au processus. »

Dominic Mallette, directeur général régional par intérim, région de l'Atlantique

Faits en bref

Les agents de l'ASFC au port d' Halifax sont chargés d'examiner les conteneurs et le fret à risque élevé qui arrivent au Canada ou qui en sortent.

sont chargés d'examiner les conteneurs et le fret à risque élevé qui arrivent au ou qui en sortent. Grâce à une étroite collaboration avec d'autres organismes d'exécution de la loi, notamment la GRC, l'ASFC utilise les données, le renseignement et des indicateurs de risque pour repérer les marchandises illégales qui traversent la frontière.

L'Agence mène des opérations de renseignement et des enquêtes pour repérer et intercepter la contrebande. Ces activités donnent sans cesse lieu à de nombreuses saisies à l'échelle du pays et à différentes accusations portées en vertu de la Loi sur les douanes et du Code criminel .

et du . Pour connaître les dernières statistiques en matière de saisies, consultez la page des saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Si vous possédez des renseignements sur des activités suspectes à la frontière, appelez la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca

Twitter : @FrontiereCanATL

Facebook : FrontiereCan

Instagram : @FrontiereCan

YouTube : FrontiereCan

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], Numéro pour les médias :1-877-761-5945 ou 613-957-6500