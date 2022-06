Développement économique Canada pour les régions du Québec et Patrimoine canadien accordent près de 13 millions de dollars au Festival d'été de Québec pour préserver et améliorer son positionnement et promouvoir son offre événementielle.

Les grands festivals et événements comme le Festival d'été de Québec (FEQ) sont des leviers importants d'activité économique dans les communautés partout au pays. Ils attirent les touristes internationaux, positionnent le Canada et le Québec comme des destinations de choix et créent de nombreux emplois.

C'est pourquoi Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Patrimoine canadien attribuent au FEQ des aides financières totalisant 12 940 000 dollars. Ces contributions du gouvernement du Canada serviront à la promotion de la programmation améliorée du FEQ ainsi qu'à la préservation et l'amélioration de son positionnement, dans un contexte de relance économique.

C'est l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé, qui en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec.

Ainsi, pour la mise en marché hors Québec de ses éditions 2021 et 2022, le FEQ reçoit une contribution non remboursable de 1 260 000 dollars par l'entremise du Programme de développement économique du Québec de DEC. Un financement auquel s'ajoute une contribution non remboursable de 9 480 000 dollars, dans le cadre de l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE), pour l'ajout d'une douzième soirée de spectacles en 2022, l'aménagement d'un nouveau site et l'amélioration des infrastructures.

Pour sa part, le ministère du Patrimoine canadien verse 550 000 dollars par année de 2022 à 2025, une aide totalisant 2 200 000 dollars, dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Ce financement permettra au FEQ de proposer des spectacles touchant différents styles musicaux : rock, hip-hop, électro, jazz et musique du monde.

Le gouvernement du Canada est conscient des impacts économiques de la pandémie sur les grands festivals et événements, les travailleurs qui en vivent et les économies régionales qui en dépendent, partout au pays. En appuyant les grands festivals, le gouvernement du Canda aide les régions à se positionner comme destinations touristiques de choix, contribue à la diversification et à la vitalité de l'économie de nos régions et favorise les investissements dans les actifs et les produits touristiques canadiens.

Citations

« Les grands festivals sont des moteurs économiques régionaux importants qui ont beaucoup souffert à cause de la pandémie. Le financement de DEC annoncé aujourd'hui permettra au FEQ de conserver sa place parmi les plus importants festivals de musique en Amérique du Nord. Notre gouvernement continuera de soutenir la culture et les manifestations culturelles d'envergure comme le FEQ, pour le plus grand plaisir des résidents et des touristes qui viennent de loin pour assister à cet événement phare de l'été québécois. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé

« Depuis sa création, le FEQ mise sur la qualité pour attirer bon nombre de touristes dans la région de Québec et stimuler l'économie locale. Le Festival a dû faire face à de nombreux défis durant la pandémie, au même titre que plusieurs joueurs de l'écosystème événementiel, mais la relance qui s'amorce représente une belle occasion pour déployer des efforts renouvelés. Notre gouvernement continuera d'être au rendez-vous pour soutenir le développement et la promotion des attraits et événements rassembleurs au Québec. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le Festival d'été de Québec est un incontournable! Chaque année, il fait rayonner la culture, non seulement à Québec, mais aussi à travers le pays. On a tous hâte de voir des artistes de partout remonter sur sa scène et comme gouvernement, on est fier de pouvoir donner un coup de pouce à cet évènement important. Merci à toute l'équipe du Festival et aux artistes qui font vivre une expérience extraordinaire aux festivaliers. Bon Festival à tous! »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Les investissements annoncés aujourd'hui nous permettent non seulement de revenir en force avec une édition régulière du FEQ, mais aussi, et surtout, d'investir dans des projets structurants qui auront un impact senti sur nos opérations pour les prochaines éditions. »

Anne Hudon, présidente-directrice générale de BLEUFEU et du Festival d'été de Québec

Faits en bref

Le Programme de développement économique du Québec de DEC vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





L'Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE) vise à aider les grands festivals et événements à demeurer opérationnels et à adapter ou bonifier leurs activités afin de mieux se positionner pour l'avenir. Cette initiative est assortie d'un budget de 200 millions de dollars sur deux ans, dont 100 M$ pour le Québec, où sa mise en œuvre est assurée par DEC.





Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.





pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

