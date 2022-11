Le populaire festival célébrant l'hiver obtient une aide financière de plus de 3 M$ de DEC pour améliorer ses activités et se positionner pour l'avenir.

QUÉBEC, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le tourisme à travers les festivals et les événements contribue au développement économique des régions du Québec. En plus d'attirer de nombreux touristes, ce qui constitue un apport économique considérable, ces manifestations culturelles permettent aux Canadiens de se rassembler pour renouer les uns avec les autres et célébrer ensemble de nouveau.

C'est pourquoi l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, accompagné de l'honorable Jean‑Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé, et de Joël Lightbound, député de Louis‑Hébert, au nom de l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, ont annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 3 058 000 $ à Carnaval de Québec inc. Cette aide de DEC est consentie en vertu de l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE) et permettra à l'organisation de se positionner pour l'avenir en adaptant et bonifiant son offre de produits et d'expériences au contexte actuel. L'organisation pourra, entre autres, faire l'acquisition d'une scène chauffante, installée sous un nouveau dôme, d'autres installations indispensables à son bon fonctionnement, en plus de développer des expériences immersives. Le soutien accordé permettra aussi de concrétiser « l'îlot de fraîcheur », un village hivernal multisensoriel où les visiteurs pourront vivre l'expérience du Carnaval de Québec en plein été, en plus de les inciter à revenir en hiver pour vivre les réelles sensations!

Le gouvernement du Canada est conscient des impacts économiques de la pandémie sur les festivals et événements, les travailleurs qui en vivent et les économies régionales qui en dépendent, partout au pays. En les appuyant, le gouvernement du Canada aide les régions à se positionner comme destinations touristiques de choix, contribue à la diversification et à la vitalité de l'économie de nos régions et favorise les investissements dans les actifs et les produits touristiques canadiens.

« C'est le tourisme qui raconte notre histoire au monde entier, de Bonhomme Carnaval à l'Hôtel de Glace, en passant par les mille et un délices d'hiver. Malgré la pandémie, ce secteur va de l'avant avec audace et ambition et continue d'offrir des opportunités aux petites et moyennes entreprises, et d'alimenter la croissance économique. Le programme IAGFE permet d'aider les festivals et les grands événements à reprendre leurs activités postpandémie et à croître par la suite. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton‑Centre,

ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Les festivals et les événements culturels stimulent la création et représentent des retombées économiques indéniables au Québec et partout au pays. Le Carnaval de Québec en est un excellent exemple. C'est un incontournable du paysage festivalier hivernal de la région. Malgré sa longévité et sa reconnaissance internationale, le déroulement du Carnaval a été durement affecté par la pandémie. Notre gouvernement est présent pour soutenir la relance qui s'amorce au grand plaisir des résidents et des touristes du monde entier. Je salue le travail de tous les artisans derrière les célébrations de ce grand carnaval d'hiver qui nous permettent de revivre collectivement de beaux moments et de célébrer la vitalité culturelle de la belle ville de Québec! »

L'honorable Jean‑Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé

« Célébré depuis 69 ans, le Carnaval de Québec propose une programmation variée pour fêter l'hiver, en plus d'attirer bon nombre de touristes dans la région de Québec et de stimuler l'économie locale. Au même titre que plusieurs joueurs de l'écosystème événementiel, il a dû faire face à de nombreux défis durant la pandémie. Mais la reprise actuelle représente une belle occasion pour déployer des efforts renouvelés. Grâce aux investissements de notre gouvernement dans les expériences touristiques comme le Carnaval, nous sommes prêts à recevoir les touristes de chez nous et de partout dans le monde. »

Joël Lightbound, député de Louis‑Hébert

« Les investissements de DEC annoncés aujourd'hui nous permettent non seulement de revenir en force cet hiver avec une présentation bonifiée du site du Carnaval de Québec, mais aussi de développer l'emballant projet de « l'îlot de fraîcheur ». Ce dernier nous permettra de proposer l'expérience du Carnaval aux touristes qui visiteront Québec… en été! Nous sommes aussi très fiers d'avoir développé un dôme et une scène chauffante 100 % québécois grâce à l'aide de notre partenaire Unisson. »

Marie-Ève Jacob, directrice générale, Carnaval de Québec

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu des programmes suivants :

Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE)

L'IAGFE vise à aider les grands festivals et événements à demeurer opérationnels et à adapter ou bonifier leurs activités afin de mieux se positionner pour l'avenir. Cette initiative est assortie d'un budget de 200 M$ sur deux ans, dont 100 M$ pour le Québec, où sa mise en œuvre est assurée par DEC.

Programme de développement économique du Québec (PDEQ)

Le PDEQ vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

