Une aide financière de plus de 200 000 $ octroyée à l'Université du Québec en Outaouais pour la réalisation du projet Passeurs culturels

GATINEAU, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une aide financière de 204 976 $ à l'Université du Québec en Outaouais (UQO) pour la réalisation sur 4 ans du projet Passeurs culturels.

Le projet permettra chaque année à environ 500 étudiantes et étudiants inscrits en éducation à l'UQO de devenir des ambassadrices et ambassadeurs des arts et de la culture. Elles et ils pourront assister, gratuitement ou à faible coût, à des activités culturelles nombreuses et diversifiées, offertes en partenariat avec la Maison de la Culture, le Conservatoire de musique de Gatineau, la Galerie UQO, le Salon du livre de l'Outaouais et la Maison des arts littéraires.

Par ce soutien financier, le gouvernement du Québec reconnaît l'importance du rôle de tous les enseignants et enseignantes pour l'intégration de la dimension culturelle à l'école. Il y voit, par le fait même, la nécessité d'agir en amont, dès l'étape de la formation des maîtres, en fournissant à ces derniers les outils adéquats et en leur permettant de développer un contact privilégié avec la culture sous diverses formes.

Citations

« Les enseignantes et enseignants occupent une place centrale dans la vie des élèves, la découverte et l'appropriation de leur culture. En insérant dans leur formation universitaire les arts et la culture, ce projet contribuera à la fois à enrichir leur parcours et à renforcer leur préparation pour cette mission importante qu'est la transmission de la culture. Je suis particulièrement ravi que cette initiative, qui encourage les partenariats entre les milieux, prenne place à l'Université du Québec en Outaouais. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En misant sur l'importance de l'intégration de la culture dans tous les aspects du travail des enseignants, on croit qu'il est essentiel d'intervenir en amont, dès leur formation, en facilitant un accès à la culture par diverses expériences enrichissantes pour leur développement professionnel. Nos universités y jouent un rôle important. Cette approche novatrice mérite d'être encouragée et je suis très heureuse d'y contribuer. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'UQO est résolue à intensifier sa participation et sa contribution au développement culturel en Outaouais. Ce partenariat avec des acteurs importants du milieu culturel de notre région est une excellente nouvelle pour les arts et la culture. Il est important de valoriser la culture sous toutes ses formes, d'en faire la promotion et d'encourager la participation à des activités artistiques variées. Ces ententes permettront de créer une communauté d'enseignantes et d'enseignants passionnés de culture qui développeront et transmettront à leur tour la curiosité et le goût pour la culture et les arts! »

Murielle Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais

« La valorisation de la culture à l'école repose sur tout le corps enseignant, considéré comme passeur et médiateur de culture. Mais qu'est-ce qu'un passeur culturel? C'est une personne qui vit des activités culturelles variées, qui va en parler à ses élèves, piquer leur curiosité, leur donner le goût de la culture, réfléchir à des enjeux sociaux et sensibles avec eux, créer des ponts durables entre les savoirs culturels. Or, l'accès à la culture ne devrait pas être un privilège. C'est pourquoi nous lançons Passeurs culturels à l'UQO, en partenariat avec de nombreux organismes du milieu des arts et de la culture. Grâce aux financements de ces deux ministères, nous œuvrons à assurer une pérennité à la vie culturelle et artistique dans notre région, dans nos écoles, pour plusieurs générations! »

Judith Émery-Bruneau, professeure à l'Université du Québec en Outaouais

« Nous sommes heureux de ce partenariat avec l'UQO puisqu'il s'inscrit totalement dans notre mandat de diffuseur, soit de faire rayonner la culture et de la rendre accessible à tous les publics. Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à nos futurs enseignants en les accueillant à la salle Odyssée et d'en faire des passeurs culturels afin qu'ils prennent part activement à l'éveil des jeunes spectateurs ainsi qu'au développement artistique de notre région. »

Claude Beaulieu, président de la Maison de la culture de Gatineau

« La valorisation des arts dans le milieu scolaire est essentielle pour le mieux-être de nos jeunes et l'avenir de notre société. Les futurs enseignants et enseignantes ont un rôle important à jouer à cet égard et nous sommes convaincus que cette initiative des Passeurs culturels est un pas dans la bonne direction. »

Marc Langis, directeur du Conservatoire de musique de Gatineau

« Par son implication à la fois dans le milieu culturel et le milieu universitaire, la Galerie UQO se réjouit à l'idée de développer un partenariat durable avec le Département des sciences de l'éducation dans le cadre du projet Passeurs culturels. Les approches innovantes des services éducatifs de la Galerie UQO permettent de placer aussi bien les artistes et les personnes étudiantes, que les intervenantes et intervenants culturels et les citoyennes et citoyens engagés, dans une situation où il n'est plus nécessairement question d'immersion ou d'apprentissage, mais d'échange et de participation. »

Marie-Hélène Leblanc, directrice et commissaire de la Galerie UQO

« C'est avec une grande joie que la Corporation du Salon du livre de l'Outaouais se joint au projet Passeurs culturels de l'UQO, bonifiant par le fait même un partenariat naturel et porteur entre les deux organismes. Nous espérons ainsi entretenir des ponts solides entre les milieux de l'éducation et de la littérature et faciliter l'accès au Salon du livre ainsi qu'à la programmation annuelle de la Maison des arts littéraires. Cette action concertée bénéficiera aux futurs enseignants et futures enseignantes, aux élèves à qui ils et elles enseigneront au terme de leur formation, ainsi qu'aux artistes qui ont une pratique sur notre territoire. »

Mélanie Rivet, directrice générale de la Corporation du Salon du livre de l'Outaouais.

Faits saillants

L'aide financière est versée en vertu du programme Aide aux projets du ministère de la Culture et des Communications. Cette somme s'ajoute aux 132 300 $ consentis par le ministère de l'Enseignement supérieur.

Le projet Passeurs culturels est une adaptation d'un précédent projet pilote de l'Université de Sherbrooke, subventionné par le ministère de la Culture et des Communications en 2017. Il a connu un véritable succès et a remporté le prix Partenariat au Gala RIDEAU en 2019.

Liens connexes

Suivez le ministère de la Culture et des Communications dans les médias sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388