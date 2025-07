Le ministre de la Culture et des Communications annonce le classement de la grange-étable Bhérer de La Malbaie

QUÉBEC, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, il a procédé au classement de la grange-étable Bhérer, située au 215, rue Saint-Raphaël, dans la ville de La Malbaie. Ce geste donne suite à la signature, le 27 juin 2024, de l'avis d'intention de classement du bien.

La grange-étable Bhérer est un bâtiment agricole construit vers 1840, constitué d'une structure de bois en pièce sur pièce. Le bâtiment présente un encorbellement dans la partie est de sa façade, de même qu'une couverture de chaume sur le versant avant du toit, deux caractéristiques se retrouvant uniquement dans Charlevoix, et ce, en petit nombre. La grange-étable Bhérer est située à l'arrière d'une maison ancienne située sur la rue principale du secteur de Cap-à-l'Aigle de la ville de La Malbaie.

La grange-étable Bhérer présente un intérêt patrimonial à l'échelle du Québec pour ses valeurs historique, architecturale et ethnologique. Son authenticité conservée permet de comprendre les savoir-faire liés à la construction des bâtiments agricoles au XIXe siècle et au travail du charpentier. De plus, la grange-étable est représentative d'un type de bâtiment agricole à toit à deux versants droits, caractéristique des paysages ruraux du Québec. Enfin, sur le plan historique, la grange-étable est un témoin significatif de l'histoire de l'immigration, notamment allemande et écossaise, au Québec. En effet, ce bâtiment agricole peut être associé aux familles Bhérer et Blackburn qui l'ont fait construire au XIXe siècle.

Citations

« Le classement de la grange-étable Bhérer démontre l'engagement du gouvernement du Québec envers le patrimoine agricole et la pérennité des bâtiments, témoins des pratiques de celles et ceux qui ont façonné notre territoire. Ce classement permettra d'assurer la conservation du bâtiment en vue d'en faire profiter les générations futures. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis du classement de la grange-étable Bhérer, un bâtiment emblématique de l'histoire charlevoisienne et de ses pratiques ancestrales. Je salue la mobilisation de notre communauté; le dénouement d'aujourd'hui témoigne d'une belle collaboration nous rappelant que la préservation du patrimoine est une responsabilité partagée. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]